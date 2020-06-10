Петро Порошенко разом з адвокатами прийшов на допит до Державного бюро розслідувань.

Перед допитом екс-президент сказав, що представники ДБР повинні вибачитись, закрити проти нього справу та покарати усіх винних у злочині.

Прокурори повідомили йому про підозру – за дорученням генерального прокурора.

Клопотання про обрання запобіжного заходу напралять до Печерського районного суду Києва.

– Слідчими вирішується питання про застосування запобіжного заходу для підозрюваного. Відповідне клопотання буде подано до Печерського райсуду Києва, – наголосив начальник другого відділу ДБР Вадим Приймачок.

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За його словами, Порошенко відмовився отримувати підозру, що зафіксовано на відео.

– Щойно ми з колегами зайшли в кабінет слідчого, ще до того, як почався допит, до нас підійшов співробітник Офісу генпрокурора і спробував вручити підозру. Оскільки це не було за законом і процедурою, ми відмовилися спілкуватися з цією людиною, і зараз Петро Порошенко залишив приміщення ГБР, – прокоментував ситуацію адвокат Порошенка Ілля Новіков.

У ДБР готують клопотання про обрання запобіжного заходу в рамках висунутої підозри.

Справа Порошенка

26 травня ДБР викликало Петра Порошенка на допит як свідка у справі про незаконне перевезення культурних цінностей через державний кордон.

Однак Порошенко не з’явився на допит, а прийшов у музей Івана Гончара, де відкрив виставку картин зі своєї колекції, що стане загальнодоступною після карантину.

Саме до цих 43 картин відомих художників у ДБР виникли претензії.

Співробітники бюро приїхали до музею і заблокували вхід до кабінета директора.