Петро Порошенко разом з адвокатами прийшов на допит до Державного бюро розслідувань.
Перед допитом екс-президент сказав, що представники ДБР повинні вибачитись, закрити проти нього справу та покарати усіх винних у злочині.
Прокурори повідомили йому про підозру – за дорученням генерального прокурора.
Клопотання про обрання запобіжного заходу напралять до Печерського районного суду Києва.
– Слідчими вирішується питання про застосування запобіжного заходу для підозрюваного. Відповідне клопотання буде подано до Печерського райсуду Києва, – наголосив начальник другого відділу ДБР Вадим Приймачок.
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За його словами, Порошенко відмовився отримувати підозру, що зафіксовано на відео.
– Щойно ми з колегами зайшли в кабінет слідчого, ще до того, як почався допит, до нас підійшов співробітник Офісу генпрокурора і спробував вручити підозру.
Оскільки це не було за законом і процедурою, ми відмовилися спілкуватися з цією людиною, і зараз Петро Порошенко залишив приміщення ГБР, – прокоментував ситуацію адвокат Порошенка Ілля Новіков.
У ДБР готують клопотання про обрання запобіжного заходу в рамках висунутої підозри.
Справа Порошенка
26 травня ДБР викликало Петра Порошенка на допит як свідка у справі про незаконне перевезення культурних цінностей через державний кордон.
Однак Порошенко не з’явився на допит, а прийшов у музей Івана Гончара, де відкрив виставку картин зі своєї колекції, що стане загальнодоступною після карантину.
Саме до цих 43 картин відомих художників у ДБР виникли претензії.
Співробітники бюро приїхали до музею і заблокували вхід до кабінета директора.