В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления об изменениях пределы Киевской области и Киева.

В ней хотят присоединить к столице поселок Коцюбинское, которое сейчас относится к Киево-Святошинского района.

— Изменить границы Киевской области и города Киева, включив территорию поселка Коцюбинское в город Киев, — говорится в тексте постановления.

Проект постановления имеет номер №3620.

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Коцюбинское — не Киев

Коцюбинское имеет площадь 87 га, основано в 1900 году. Поселок не имеет путей автомобильного сообщения с одним населенным пунктом, кроме столицы. Здесь проживает 15,9 тыс. жителей.

Подчинено в сферах образования и медицины Ирпенскому городскому совету. Местные должны лечиться в больнице города Бучи, что затрудняет получение своевременной помощи.

Жители Коцюбинского — за

В 2018 году жители Коцюбинского проголосовали за присоединение в Киев. Об этом сообщила поселковый глава Ольга Матюшина.

За Киев проголосовало почти 61%. Против — 37,5%. Воздержались почти 1,2%. Не засчитали 0,3% голосов.

Участие в общественных слушаниях приняли почти 1 340 жителей.