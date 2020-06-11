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Факти / Україна / Суспільство

Коцюбинське хочуть приєднати до Києва: у Раді зареєстрували проект постанови

У Верховній Раді України зареєстрували проект постанови про зміни межі Київської області та Києва.

У ній хочуть приєднати до столиці селище Коцюбинське, яке нині відноситься до Києва-Святошинського району.

– Змінити межі Київської області та міста Києва, включивши територію селища Коцюбинське до міста Києва, – йдеться у тексті постанови.

Проект постанови має номер №3620.

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Коцюбинське – не Київ

Коцюбинське має площу 87 га, засноване у 1900 році. Селище не має шляхів автомобільного сполучення із жодним населеним пунктом, окрім столиці. Тут мешкає 15,9 тис. жителів.

Підпорядковане у сферах освіти та медицини Ірпінській міській раді. Місцеві повинні лікуватись у місті Буча, що ускладнює отримання своєчасної меддопомоги.

Жителі Коцюбинського – за

У 2018 році мешканці Коцюбинського проголосували за приєднання до Києва. Про це повідомила селищна голова Ольга Матюшина.

За Київ проголосувало майже 61 %. Проти – 37,5%. Утрималися майже 1,2%. Не зарахували 0,3 % голосів.

Участь у громадських слуханнях взяли майже 1 340 мешканців селища.

Джерело: Верховна Рада

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