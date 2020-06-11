Самый низкий уровень в истории: НБУ снизил учетную ставку до 6%

В Украине снижена учетная ставка с 8% до 6% годовых. Новый уровень учетной ставки заработает c 12 июня 2020.

Такое решение приняло правление Национального банка, сообщил глава НБУ Яков Смолий 11 июня.

6% — это самый низкий уровень учетной ставки за всю историю независимой Украины.

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Что такое учетная ставка

Учетная ставка сигнализирует банкам, какие процентные ставки по вкладам и займам можно устанавливать для граждан.

Ее уровень влияет на стоимость займов рефинансирования, которые предоставляются Нацбанком коммерческим банкам. Чем дороже банки получат кредиты от НБУ, тем дороже будут их собственные кредиты для клиентов, что также уменьшит количество заемщиков.

Нацбанк повышает учетную ставку и проводит жесткую монетарную политику, когда нужно отреагировать, например, на инфляцию. Это означает, что кредитовать уже более рискованно, поэтому цена на деньги в экономике растет.