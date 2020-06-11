Найнижчий рівень в історії: НБУ знизив облікову ставку до 6%

В Україні знижено облікову ставку з 8% до 6% річних. Новий рівень облікової ставки запрацює з 12 червня 2020 року.

Таке рішення ухвалило правління Національного банку, повідомив голова НБУ Яків Смолій 11 червня.

6% – це найнижчий рівень облікової ставки за всю історію незалежної України.

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Що таке облікова ставка

Облікова ставка сигналізує банкам, які процентні ставки за вкладами і позиками можна встановлювати для громадян.

ЇЇ рівень впливає на вартість позик рефінансування, які надаються Нацбанком комерційним банкам. Чим дорожче банки отримають кредити від НБУ, тим дорожче будуть їхні власні кредити для клієнтів, що також зменшить кількість позичальників.

Нацбанк підвищує облікову ставку та проводить жорстку монетарну політику, коли потрібно відреагувати, наприклад, на інфляцію. Це означає, що кредитувати вже більш ризиковано, тому ціна на гроші в економіці зростає.