Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что пока не планируется изменение системы управления карантином.

Об этом он сказал во время пресс-конференции.

Однако в случае, если ситуация по распространению коронавирусной болезни будет ухудшаться, в Украине возможно усиление карантинных мероприятий.

— Относительно усиления мер — если в критической количества областей состоится ситуация, приведет к росту, то есть в 10-ти и больше — это будет поводом для принятия решения об усилении карантинных мероприятий в государстве, — сказал Шмыгаль.

Третий этап ослабления карантина в Украине начался 1 июня. Украинцы уже могут посещать фитнес-центры, спортивные залы, дети могут ходить в учебные заведения. Также уже можно пользоваться межобластной автомобильным и железнодорожным сообщением.

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Однако под запретом еще остается посещение спа-центров, фитнес-баров и детских комнат.

Адаптивный карантин в Украине

Следующий этап смягчения карантина планируется 10 июня. Тогда смогут начать работать питания и учреждения культуры.

Международное авиасообщение планируют восстановить уже с 15 июня.