Прем`єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі не планується зміна системи управління карантином.

Про це він сказав під час прес-конференції.

Однак у випадку, якщо ситуація щодо поширення коронавірусної хвороби погіршуватиметься, в Україні можливе посилення карантинних заходів.

– Стосовно посилення заходів – якщо в критичній кількості областей відбудеться ситуація, яка призведе до зростання, тобто в 10-ти і більше – це буде приводом для прийняття рішення про посилення карантинних заходів в державі, – сказав Шмигаль.

Третій етап послаблення карантину в Україні почався 1 червня. Українці вже можуть відвідувати фітнес-центри, спортивні зали, діти можуть ходити в заклади освіти. Також вже можна користуватися міжобласним автомобільним та залізничним сполученням.

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Проте під забороною ще залишається відвідування спа-центрів, фітнес-барів та дитячих кімнат.

Адаптивний карантин в Україні

Наступний етап пом’якшення карантину планується 10 червня. Тоді зможуть почати працювати заклади харчування та заклади культури.

Міжнародне авіасполучення планують відновити вже з 15 червня.