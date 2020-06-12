К вечеру Днепр накрыл мощный ливень. За 15 минут выпала полуторамесячная норма осадков.

Об этом сообщил заместитель мэра города Михаил Лысенко.

По его словам, в результате непогоды оборвались 14 линий электротранспорта и 12 линий электроснабжения. Без света остались три городские больницы.

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Также сильный ветер повалил 57 деревьев, которые повредили семь транспортных средств.

Несмотря на сильную жару, погода в июне остается достаточно нестабильной. Как и обещали синоптики, первый месяц лета не обходится без грозы и рекордной плюсовой температуры.

Кроме того, по сравнению с маем, в июне ожидается большее количество ливней и града. В частности, 9 июня в Тернопольской области даже зафиксировали мощный смерч.

На видео и фото, которые публиковали в сети, было видно огромный столб воздуха посреди поля.