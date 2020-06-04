Непогода в Украине: ураган в Сумах и смерч под Херсоном

Ураган в Сумах 4 июня начался около 18.00 и за 40 минут обесточил центр города и вызвал транспортный коллапс.

Из-за обрыва контактной сети в нескольких районах сразу шесть маршрутов троллейбусов вынуждены были прекратить движение.

Сильный ветер также валил деревья на автомобили и здания в городе. Спасатели ГСЧС освобождали из плена Mitsubиshi, Peugeot и ВАЗ.

Очевидцы сняли, что на ул. Ахтырской ветер вырвал дерево с корнем и швырнул его на проезжую часть.























Непогода в Украине: летающие деревья в Сумах и смерч под Херсоном / 6 фотографий

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Смерч под Херсоном

Вчера, 3 июня, в районе Скадовска и села Хорлы пронесся огромный смерч. По словам метеоролога Харьковского регионального центра по гидрометеорологии Игоря Кибальчича, это естественное явление было не водяным смерчем, а смерчем мезоциклонного происхождения — торнадо.

Кстати, похожий смерч в Мелитополе Запорожской области зафиксировали в начале мая.

Фото: debaty.sumy.ua