Надвечір Дніпро накрила потужна злива. За 15 хвилин випала півторамісячна норма опадів.

Про це повідомив заступник мера міста Михайло Лисенко.

За його словами, внаслідок негоди обірвалися 14 ліній електротранспорту і 12 ліній електропостачання. Без світла залишились три міські лікарні.

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Також сильний вітер повалив 57 дерев, які пошкодили сім транспортних засобів.

Попри сильну спеку, погода у червні залишається досить нестабільною. Як і обіцяли синоптики, перший місяць літа не обходиться без грози і рекордної плюсової температури.

Крім того, порівняно з травнем, у червні очікується більша кількість злив та граду. Зокрема, 9 червня у Тернопільській області навіть зафіксували потужний смерч.

На відео і фото, які публікували у мережі, було видно величезний стовп повітря посеред поля.