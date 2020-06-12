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Факти / Україна

57 повалених дерев і півторамісячна норма опадів за 15 хвилин: Дніпро накрила злива

Надвечір Дніпро накрила потужна злива. За 15 хвилин випала півторамісячна норма опадів.

Про це повідомив заступник мера міста Михайло Лисенко.

За його словами, внаслідок негоди обірвалися 14 ліній електротранспорту і 12 ліній електропостачання. Без світла залишились три міські лікарні.

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Також сильний вітер повалив 57 дерев, які пошкодили сім транспортних засобів.

Попри сильну спеку, погода у червні залишається досить нестабільною. Як і обіцяли синоптики, перший місяць літа не обходиться без грози і рекордної плюсової температури.

Крім того, порівняно з травнем, у червні очікується більша кількість злив та граду. Зокрема, 9 червня у Тернопільській області навіть зафіксували потужний смерч.

На відео і фото, які публікували у мережі, було видно величезний стовп повітря посеред поля.

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