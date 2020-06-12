Досудове розслідування у справі вбивства Катерини Гандзюк було продовжене до 29 липня.

Про це повідомив Андрій Синюк, прокурор у справі вбивства херсонської активістки.

– У зв’язку з новими обставинами, прокурором ухвалено рішення про продовження досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Воно було відновлене 11 червня, — сказав Синюк.

Також він додав, що одному з обвинувачених, а саме Владиславу Мангеру було вручено клопотання про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою.

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Поновлення досудового слідства у справі вбивства херсонської активістки стосується й Олексія Левіна.

11 червня Мангер у своєму відеозверненні на Facebook сказав, що у справі Катерини Гандзюк з’явилося двоє нових свідків, на яких нібито чинили тиск.

– Прокурори запросили для ознайомлення з матеріалами справи, й слідство зупинили, а тут якісь нові покази. А чому під час ухвалення прокурорами рішення про завершення слідства не змінили міру запобіжного заходу? — заявив він.

27 квітня СБУ оголосила про завершення досудового розслідування справи вбивства Катерини Гандзюк та повідомила, що підозра про замовлення нападу на херсонську активістку вручена голові Херсонської облради Владиславу Мангеру та помічнику-консультанту депутата цієї ж ради Олексію Левіну.

Служба безпеки України також нагадала, що у справі Гандзюк уже винесено вирок п’ятьом особам: безпосередньому організатору злочину Сергію Торбіну та його співучасникам – Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В’ячеславу Вишневському та Віктору Горбунову.

Після оголошення такого рішення активісти акції Хто замовив Катю Гандзюк? вийшли на протести під Офісом президента України.

Мітингувальники тоді заявили, що так генеральний прокурор України підіграє стороні захисту, оскільки вони зможуть заявити про недостатню кількість доказів.

До того слідством було встановлено, що влітку 2018 року Левін отримав замовлення від Владислава Мангера на організацію нападу на активістку Катерину Гандзюк.

За даними слідства, Олексій Левін залучив до цього Сергія Торбіна, який мав знайти виконавців злочину.

Правоохоронці стверджуються, що помічник-консультант заплатив Торбіну $5 тис. на реалізацію нападу на Катерина Гандзюк. Пізніше він отримав він Левіна ще $2 тис. для переховування від слідства, оскільки тоді виконавці вже були затримані.

Сам напад стався 31 липня 2018 року. Катерина Гандзюк була радницею міського голови та виконувала обов’язки керівника справами виконавчого комітету Херсонської міської Ради. Активно займалась громадської діяльність, а саме виступала проти незаконної вирубки лісу.

Потерпіла потрапила до лікарні з сильними опіками від кислоти. 4 листопада Гандзюк померла.