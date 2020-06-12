В доме бывшего министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна Государственное бюро расследований провело обыск утром 12 июня.

Об этом сообщил сам Владимир Омелян и добавил, что работники ГБР пришли к нему в 6.30.

Сотрудники бюро имели решение суда в отношении бывших владельцев дома, где сейчас живет семья экс-министра, уточнил Омелян.

От ГБР официальных сообщений об обыске пока не поступало.

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Почему к Омеляну пришли с обыском

Дом, в котором живет семья Омеляна, принадлежал Светлане Бобовой, жене бывшего народного депутата от Партии регионов Геннадия Бобова, которого подозревают в преступлениях во время событий 2014-2015 годов.

Следователи считают, что в доме могут быть доказательства похищения и убийства журналиста Василия Сергиенко в 2014 году и попытки уничтожения имущества фермеров Приходько в 2015 году.