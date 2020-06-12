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Факти / Україна

Увірвалися о 6.30: ДБР прийшло з обшуком до екс-міністра Омеляна

У будинку колишнього міністра інфраструктури України Володимира Омеляна Державне бюро розслідувань провело обшук вранці 12 червня.

Про це повідомив сам Володимир Омелян і додав, що працівники ДБР прийшли до нього о 6.30 ранку.

Співробітники бюро мали рішення суду щодо колишніх власників будинку, де нині мешкає сім’я  екс-міністра, уточнив Омелян.

Від ДБР офіційних повідомлень про обшук поки не надходило.

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Чому до Омеляна прийшли з обшуком

Будинок, у якому мешкає родина Омеляна, належав Світлані Бобовій, дружині колишнього народного депутата від Партії регіонів Геннадія Бобова, якого підозрюють у злочинах під час подій 2014-2015 років.

Слідчі вважають, що у будинку можуть бути докази викрадення і вбивства журналіста Василя Сергієнка у 2014 році та спроби знищення майна Приходьків у 2015 році.

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