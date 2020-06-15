Автопарки, майнинговые фермы и сотни гектаров: чем владеют народные избранники

Миллионеры на съемных квартирах, собачьи вольеры или хлева. Чего только не увидишь в декларациях народных избранников. Этот созыв мало чем отличается от предыдущего. Здесь есть и квартирные олигархи, и земельные магнаты, и довольно нескромные коллекционеры. Нажитого непосильным трудом иногда хватило бы на целые музеи. Чего только стоят картинные коллекции Петра Порошенко или книжные Виктора Медведчука и задекларированный им фрагмент Библии Гутенберга.

Отдельная история — недвижимость и земля. Эксперты просчитали: две квартиры, дом, земельный участок и гараж — это то, что есть среднестатистического депутата этого созыва. Но если сложить все гектары, записанные в декларациях народных избранников, на них можно было бы разместить, представьте, несколько тысяч футбольных стадионов.

Арифметика здесь уже вот такая: на депутатов IX созыва и членов их семей в целом приходится 2 669 га. Для сравнения — площадь профессионального футбольного поля — максимально 1,08 га. Вот и считайте!

Общественное движение Честно составило рейтинг самых богатых, тех, у кого земли больше, больше квадратных метров и автомобилей. Итак, чем владеют? Обо всем этом по порядку.

Настоящим земельным магнатом можно считать Николая Кириченко, избранника от Слуги народа и члена аграрного комитета парламента. У него аж 437 земельных участков, а это 1 324 га земли. Фактически это половина того, чем владеют все другие его коллеги. Находятся участки преимущественно в Боровском районе Харьковской области и записаны лично на нардепа.

— Можно предположить, что он пришел в Верховную Раду с аграрного бизнеса. И интересная деталь. 23 участка Кириченко купил уже после вступления в депутатство, в сентябре 2019 года. А это может свидетельствовать о том, что он продолжил заниматься аграрным делом, — рассказывает парламентский аналитик общественного движения Честно Оксана Ставнийчук.

В тройке лидеров по землевладению вместе с Кириченко — его однопартиец Олег Тарасов и депутат от Оппозиционной платформы — За жизнь Виктор Медведчук. Тарасов имеет 38 участков на 110 га, Медведчук — 17 общей площадью 107 га. Менее состоятельные в этом созыве — мажоритарщики.

— 70% земельных участков приходится на тех, кто прошел в парламент по спискам. И только 30% на мажоритарщиков. Интересно, что в Верховной Раде VIII созыва дисбаланс был кардинально противоположным. Там как раз большая часть недвижимости приходилась на мажоритарщиков, — говорит Оксана Ставнийчук.

А вот абсолютный квартирный рекорд как раз именно у мажоритарщика. На звание настоящего квартирного олигарха может претендовать Виктор Мьялик, избранник из Ровенской области, он является членом депутатской группы За будущее. Нардеп задекларировал целых 158 квартир в пригороде Киева.

— Он занимается недвижимостью, точнее занимался до депутатства, — объясняет Оксана Ставнийчук.

В недвижимости Виктор Мьялик действительно разбирается. С 2017 года он был владельцем компании-застройщика ООО МД плюс. Но с августа прошлого года, по данным из публичных источников, основатель фирмы изменился. Но фамилия Мьялика как застройщика до сих пор значится на сайте проекта, который строит его бывшая компания.

— Заслуживает внимания НАЗК то, что он не декларирует стоимость этих квартир. В декларации Мьялика очень много белых пятен. Он также совершенно не указывает средства, которые хранятся на счетах членов семьи. А это является определенной схемой сокрытия имущества, когда ты указываешь, что член твоей семьи не дал согласие на обработку этой информации, — говорит активистка Автомайдана Екатерина Бутко.

Не так много, но тоже немало квартир у Ярослава Дубневича — он, как и Мьялик, из депутатской группы За будущее. Нардеп задекларировал 15 квартир во Львове и Киеве, но подавляющее большинство из них записаны на жену.

— В 2017 году квартирным рекордсменом в парламенте был брат Ярослава — Богдан Дубневич. В его декларации значилось 52 квартиры. У Ярослава тогда было 24 квартиры. Выходит, за два года он потерял немало, — говорит Оксана Ставнийчук.

Замыкает тройку лидеров среди нынешних квартирных владельцев — депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Несчастное для суеверных число 13 — это как раз счастливое для избранника. Именно столько у него квартир. Из года в год эта цифра не меняется. Новое жилье у депутата и его семьи не появляется.

Вместе с жильем и земельными участками депутаты декларируют и совершенно удивительные вещи. Например, тот же Шуфрич записал в декларации недостроенный вольер для собак.

— Если это надо декларировать, то это, наверняка, какие-то достаточно дорогие вольеры. Удивительно, что он не декларирует тех же собак, — отмечает Екатерина Бутко.

Депутат Николай Величкович из Европейской солидарности отметил в декларации кладовую в подвале. Максим Ефимов из группы Доверие — здание телятника. Анжелика Лабунская из Батькивщины — дом обходчика, а Михаил Новиков со Слуги народа — хлев. Тогда как его однопартиец Иван Шинкаренко, вероятно, превзошел всех. В своем финансовом отчете отметил семь майнингових ферм. И в этом может быть своя хитрость, говорит Екатерина Бутко:

— Ты можешь задекларировать в следующем году криптовалюту в большом количестве и просто сказать, что не приобрел, например, а получил ее на ферме. Ты также можешь задекларировать средства, которые якобы получил от продажи криптовалюты, которые там появились у тебя наличными. Проверить это довольно сложно.

Изменилась в этом созыве и мода на железных коней. Если раньше депутаты довольно часто выбирали автомобили японского бренда Toyota, то сейчас больше ездят на немецких авто Mercedes-Benz. Вкусы депутатов этого созыва, судя по декларациям, распределились так:

Mercedes-Benz — 109 авто

Toyota — 95 авто

BMW -57 авто

Lexus — 49 авто

Audi — 43 авто

Самый богатый автопарк у Виктора Медведчука. В его декларации записаны 20 автомобилей. Почти половина из них как раз Mercedes. На один больше у внефракционного Вадима Новинского. И хотя в его финансовом отчете значится 12 машин, сам он владеет лишь одной. Остальные записаны на жену или фирмы. По десять автомобилей в автопарках Григория Суркиса из Оппозиционными платформы и Степана Ивахива из группы За будущее. Внедорожники, машины бизнес-класса, элитные паркетники и даже кабриолеты.

Но не все записано на избранников, а иногда абсолютно ничего. К примеру, в декларации уже упомянутого Степана Ивахива записан только старенький тентовый прицеп.

Автомобиль — в собственности жены, сына и различных фирм, у которых депутат машины арендует. Мода от предшественников, говорит Екатерина Бутко, записывать имущество на родственников. И также получать от них денежные подарки. Здесь велосипед никто не придумывает.

— Свекор, теща, двоюродные братья, сестры — это все подходит. Также родители. Обычно, это кто-то из близких родственников.

Вот, например, нардеп от Слуги народа Александр Дубинский не раз демонстрировал свою симпатию к железным коням. И сейчас не скрывает: машины любит. Журналисты в конце прошлого года нашли в автопарке Дубинского на двоих с мамой 17 автомобилей, но задекларировал он совершенно другую цифру:

— У меня лично пять (авто,- Ред.). Остальные вопросы к людям, которые владеют другими автомобилями. — К маме? — Хотите к маме, хотите к папе. У меня еще и брат есть. Много родственников. Я из приличной еврейской семьи.

Белые пятна в декларациях будет проверять НАЗК. И там уже вопрос, в том числе, и к нардепам. Хотя не исключено, что многим удастся выйти сухими из воды. Ведь в этом созыве еще немало тех, кто декларируется впервые. А значит, их финансовые документы просто не с чем сравнивать.

Елена Зорина

Графика: ГО ЧЕСНО