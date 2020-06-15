Автопарки, майнінгові ферми та сотні гектарів: чим володіють народні обранці

Мільйонери на зйомних квартирах, собачі вольєри чи хліви. Чого тільки не побачиш в деклараціях народних обранців. Це скликання мало чим відрізняється від попереднього. Тут є і квартирні олігархи, і земельні магнати, і доволі нескромні колекціонери. Нажитого непосильною працею подекуди вистачило б на цілі музеї. Чого тільки варті картинні колекції Петра Порошенка чи книжкові Віктора Медведчука і задекларований ним фрагмент Біблії Гутенберга.

Окрема історія – нерухомість і земля. Експерти прорахували: дві квартири, будинок, земельна ділянка і гараж – це те, що є у здобутку середньостатистичного депутата цього скликання. Але якщо скласти всі гектари, що їх записали у деклараціях народні обранці, на них можна було б розмістити, уявіть, кілька тисяч футбольних стадіонів.

Арифметика тут вже ось така: на депутатів IX скликання та членів їх сімей загалом припадає 2 669 га. Для порівняння – площа професійного футбольного поля – максимально 1,08 га. От і рахуйте!

Громадський рух Чесно склав рейтинг найзаможніших, тих, в кого землі більше, більше квадратних метрів і автівок. Отже, чим володіють? Про все це по порядку.

Справжнім земельним магнатом можна вважати Миколу Кириченка, обранця від Слуги народу і члена аграрного комітету парламенту. У нього аж 437 земельних ділянок, а це 1 324 га землі. Фактично це половина того, чим володіють усі інші його колеги. Розташовані ділянки переважно у Борівському районі на Харківщині та записані особисто на нардепа.

— Можна припустити, що він прийшов у Верховну Раду з аграрного бізнесу. І цікава деталь. 23 ділянки Кириченко купив уже після набуття депутатства, у вересні 2019 року. А це може свідчити про те, що він продовжив займатися аграрною справою, – розповідає парламентський аналітик громадського руху Чесно Оксана Ставнійчук.

В трійці лідерів із землеволодіння разом із Кириченком – його однопартієць Олег Тарасов та депутат від Опозиційної платформи – За життя Віктор Медведчук. Тарасов має 38 ділянок на 110 га, Медведчук – 17 загальною площею 107 га. Менш заможні у цьому скликанні – мажоритарники.

— 70% земельних ділянок припадає на тих, хто проходив у парламент за списками. І лише 30% на мажоритарників. Цікаво, що у Верховній Раді VIII скликання дисбаланс був кардинально протилежний. Там якраз більша частина нерухомості припадала на мажоритарників, – каже Оксана Ставнійчук.

А от абсолютний квартирний рекорд якраз саме у мажоритарника. На звання справжнього квартирного олігарха може претендувати Віктор М’ялик, обранець з Рівненщини, він є членом депутатської групи За майбутнє. Нардеп задекларував аж 158 квартир у передмісті Києва.

— Він займається нерухомістю, точніше займався до депутатства, – пояснює Оксана Ставнійчук.

На нерухомості Віктор М’ялик дійсно знається. З 2017 року він був власником компанії-забудовника ТОВ МД плюс. Але з серпня минулого року, за даними з публічних джерел, засновник фірми змінився. Та прізвище М’ялика як забудовника досі значиться на сайті проекту, що будує його колишня компанія.

— Заслуговує на увагу НАЗК те, що він не декларує вартість цих квартир. В декларації М’ялика дуже багато білих плям. Він також абсолютно не вказує кошти, які зберігаються на рахунках членів родини. А це є певною схемою приховування майна, коли ти вказуєш, що член твоєї родини не дав згоду на опрацювання цієї інформації, – зауважує активістка Автомайдану Катерина Бутко.

Не так багато, але теж чимало квартир у Ярослава Дубневича – він, як і М’ялик, з депутатської групи За майбутнє. Нардеп задекларував 15 квартир у Львові та Києві, але більшість з них записані на дружину.

— В 2017 році квартирним рекордсменом у парламенті був брат Ярослава – Богдан Дубневич. У його декларації значилося 52 квартири. У Ярослава тоді було 24 квартири. Виходить, за два роки він втратив чимало, – каже Оксана Ставнійчук.

Замикає трійку лідерів серед нинішніх квартирних власників депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Нещасливе для забобонних число 13 – це якраз щасливе для обранця. Саме стільки у нього квартир. Із року в рік ця цифра не змінюється. Нового житла у депутата і його родини не з’являється.

Разом із житлом та земельними ділянками депутати декларують й абсолютно дивні речі. Приміром, той самий Шуфрич записав у декларації недобудований вольєр для собак.

— Якщо це треба декларувати, то це, напевно, якісь досить дорогі вольєри. Дивно, що він не декларує тоді самих собак, – зазначає Катерина Бутко.

Депутат Микола Величкович з Європейської солідарності зазначив у декларації комору у підвалі. Максим Єфімов з групи Довіра – будівлю телятника. Анжеліка Лабунська з Батьківщини – будинок обхідника, а Михайло Новіков зі Слуги народу – хлів. Водночас його однопартієць Іван Шинкаренко, певно, перевершив усіх. У своєму фінансовому звіті зазначив 7 майнінгових ферм. І в цьому може бути своя хитрість, каже Катерина Бутко:

— Ти можеш задекларувати наступного року криптовалюту у великій кількості і просто сказати, що не придбав, наприклад, а отримав її на фермі. Ти також можеш задекларувати кошти, які нібито отримав від продажу криптовалюти, що там з’явилися в тебе готівкою. Перевірити це все доволі складно.

Змінилася у цьому скликанні і мода на залізних коней. Якщо раніше депутати досить часто обирали автівки японського бренду Toyota, то зараз більше їздять на німецьких авто Mercedes-Benz. Смаки обранців цього скликання, судячи з декларацій, розподілилися ось так:

Mercedes-Benz – 109 авто

Toyota – 95 авто

BMW -57 авто

Lexus – 49 авто

Audi – 43 авто

Найбагатший автопарк у Віктора Медведчука. В його декларації записані 20 автівок. Майже половина з них – якраз Mercedes. На один більше у позафракційного Вадима Новинського. І хоча в його фінансовому звіті зазначено 12 машин, сам він володіє лише однією. Решта – записані на дружину чи фірми. По десять автівок в автопарках Григорія Суркіса з Опозиційної платформи та Степана Івахіва з групи За майбутнє. Позашляховики, машини бізнес-класу, елітні паркетники і навіть кабріолети.

Та не все на самих обранцях, а іноді геть нічого. Приміром, в декларації вже згаданого Степана Івахіва на нього записаний лише старенький тентовий причіп.

Автівки – у власності дружини, сина і різних фірм, у яких депутат машини орендує. Мода від попередників, каже Катерина Бутко, записувати майно на родичів. І так само отримувати від них грошові подарунки. Тут велосипед ніхто не вигадує.

— Свекор, теща, двоюрідні брати, сестри – це все підходить. І так само батьки. Зазвичай, це хтось із близьких родичів.

Ось, приміром, нардеп від Слуги народу Олександр Дубінський не раз демонстрував свою симпатію до залізних коней. І зараз не приховує: автівки любить. Журналісти наприкінці минулого року знайшли в автопарку Дубінського на двох з мамою аж 17 автівок, але задекларував він геть іншу цифру:

— У мене особисто п’ять (авто, – Ред.). Решта запитань до людей, які володіють іншими автівками. — До мами? — Хочете до мами, хочете до тата. В мене ще й брат є. Багато родичів. Я з пристойної єврейської родини.

Білі плями у деклараціях перевірятиме НАЗК. І там вже є запитання, зокрема, і до нардепів. Хоча ймовірно, що багато кому вдасться вийти сухими з води. Адже у цьому скликанні ще чимало тих, хто декларується вперше. А отже, їхні фінансові документи просто ні з чим порівнювати.

Олена Зоріна

Графіка: ГО ЧЕСНО