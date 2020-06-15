Давид Шатиришвили - глава Деснянской РДА умер от болезни

14 июня умер председатель Деснянской райгосадминистрации Киева 33-летний Давид Шатиришвили.

Он долгое время боролся с болезнью. Последние две недели чувствовал себя все хуже.

— На 14 июня планировался его вылет за границу на лечение. Но не успели, — говорит один из товарищей Шатиришвили.

Осложнения его заболевание било вызвано ”каким-то штаммом” вируса, но о чем именно идет речь — неизвестно.

В Деснянском РГА подтвердили Фактам ICTV трагическую смерть Шатиришвили, но отказались говорить больше.

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О смерти чиновника также написал народный депутат от Слуги народа Богдан Яременко.

— Причина — болезнь. Смерть молодого человека в расцвете сил — беда, которую трудно осмыслить, — написал Яременко.

Штиришвили возглавил РГА в мае

Давиду Штиришвили 33 года. Он возглавил районную администрацию 18 мая после распоряжения президента Владимира Зеленского №322/2020. Был главой администрации меньше месяца.

До назначения нового председателя, его обязанности будет исполнять первый заместитель Ирина Алексеенко.

Как утверждают журналисты, Давида Шатиришвили на пост председателя Деснянской РГА пролоббировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который планировал впоследствии назначить его на пост первого заместителя председателя Киевской горгосадминистрации после увольнения Николая Поворозника.

Но мэр Киева Виталий Кличко назначил на должность Поворозника своего первого заместителя председателя Валентина Мондриевского.

Источник: Киеввласть, Богдан Яременко

Фото: Деснянский РГА