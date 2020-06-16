Сео Фармак стал одним из трех представителей Украины на международном юбилейном саммите ГД ООН

Исполнительный директор Фармак рассказал о важности институтов и партнерства в преодолении последствий, вызванных Covid-19.

15-16 июня 2020 года состоялся Саммит лидеров Глобального договора ООН Recover better, Recover stronger, Recover together, посвященный 20-летию крупнейшей инициативы, направленной на достижение целей устойчивого развития и поддержку социально ответственных компаний во всем мире.

В этом году мероприятие впервые прошло онлайн, став доступным для всех стейкхолдеров. В cаммите лидеров Глобального договора приняли участие более 12 тыc. участников из 193 стран и 21 агентства ООН. Это крупнейшее бизнес-событие ООН.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал Covid-19 самым большим испытанием, с которым мы столкнулись вместе с момента создания Организации Объединенных Наций.

Мировая экономика нуждается в восстановлении и переосмыслении подходов. Лидеры Глобального договора ООН способны совместными усилиями выработать новый курс, с помощью которого удастся противостоять актуальным для всего человечества вызовам.

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— Мы как члены Глобального договора ООН понимаем важность объединения бизнеса для процветания и мира на Земле. Сегодня цели Глобального договора ООН особенно остро стоят на повестке дня. В условиях пандемии значение партнерства на различных уровнях существенно возросло. Наиболее прогрессивными являются следующие взаимодействия – бизнес и государство, бизнес и бизнес, бизнес и общественные организации. В Украине большинство больниц обеспечиваются за счет государственных средств. В период пандемии у государства не было возможности оперативно отреагировать на рост спроса на специфическое оборудование и медикаменты. Тогда к решению государственных задач подключился бизнес. Только Фармак совместно с благотворительным фондом семьи Жебривских обеспечил аппаратами ИВЛ, лекарствами, защитными костюмами, дезинфекторами, цифровой ультразвуковой диагностической системой и другим оборудованием палаты интенсивной терапии 17 больниц различных областей Украины и военный госпиталь. Государство также повело себя как партнер. Была упрощена регистрация лекарственных средств, необходимых для борьбы с пандемией, введена нулевая ставка акцизного налога на спирт, используемый для производства дезинфекторов. Импорт медицинских препаратов для борьбы с коронавирусом, согласно закону, проводится в первую очередь, без пошлин и налогов. Собственная фармацевтика – залог безопасности и независимости государства. Европа, США пошли путем импортозамещения. Но нельзя полностью закрываться от мира. У лекарств нет границ. Фармак обеспечивает лекарственными средствами украинский рынок и экспортирует их в более чем 20 стран. Один наш препарат, помогающий в борьбе с осложнениями от Covid-19, мы поставляем в Швецию, Великобританию и другие страны. Нам разрешили сделать это, потому что наше производство сертифицировано по системе европейского качества. Это пример партнерства во имя общей цели – победы над коронавирусом, – отметил Владимир Костюк, исполнительный директор АО Фармак во время выступления.

Напомним, ранее мы писали, что фармацевтическая компания Дарница начала производство нового антисептического средства Darsept.