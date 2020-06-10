Дарница выпустила антисептик по рекомендациям ВОЗ

Фармацевтическая компания Дарница начала производство нового антисептического средства Darsept. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В сообщении говорится, что Darsept — антисептик широкого спектра действия, который обладает антимикробной активностью в отношении бактерий и вирусов. Средство содержит 75% этилового спирта, эффективно дезинфицирует кожу и поверхности от возбудителя Covid-19. За счет содержания декспантенола антисептик не пересушивает кожу рук, питая ее и восстанавливая поврежденные участки.

По словам председателя совета директоров Darnitsa Group Дмитрия Шимкива, рецептура Darsept учитывает рекомендации Всемирной организации здравоохранения, поэтому средство не только эффективно, но и безопасно.

— Антисептики входят в арсенал средств индивидуальной защиты и являются эффективными инструментами замедления распространения Covid-19. Поэтому Дарница разработала рецептуру безопасного и эффективного дезинфицирующего раствора Darsept. Важно, что рецептура учитывает рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Качество и безопасность для нас принципиальны, поэтому для производства Darsept мы используем реактивы фармакопейного качества. Дарница продолжает отслеживать потребности рынка и готова обеспечить выпуск дезинфицирующих средств широкого спектра действия в других формах и дозировках, — отметил он.

Darsept внесен в Единый государственный реестр дезинфицирующих средств МЗУ Украины. Средство выпускается во флаконах емкостью 50 мл с откидным колпачком. Такой формат соответствует международным рекомендациям по применению антисептических средств и позволяет распределить необходимое количество раствора по всей поверхности рук.

Дарница выпустила три вида антисептика: классический, а также с ароматом натуральных эфирных масел лаванды и лимона.

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Ранее из-за пандемии коронавируса Дарница изменила планы производства для обеспечения населения противовирусными и жаропонижающими средствами. Кроме этого, компания запустила проект по созданию лекарства от коронавируса на основании гидроксихлорохина.

Фармацевтическая компания Дарница с 1998 года является лидером в Украине по объему продаж лекарств в натуральном выражении. По итогам 2019 доля Дарницы составила 13,76%.

Стратегические направления — кардиология, неврология и решения проблем боли. В 2019 компания на 10,3% увеличила чистую выручку от реализации продукции.

Напомним, ранее мы писали, что 72% украинцев в целях экономии оптимизировали свой “лекарственный рацион” и заменили иностранные препараты доступными украинскими аналогами.