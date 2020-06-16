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Факты / Украина

Дело Гандзюк: Мангера отпустили из зала суда по состоянию здоровья

Владислава Мангера, которого подозревают в заказе и организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, выпустили на свободу во время заседания суда по избранию ему меры пресечения 16 июня.

Мангера отпустили по состоянию здоровья, адвокаты повели его в гостиницу.

Заседание суда перенесли из-за ходатайства об отводе судьи.

Читайте: В деле Гандзюк появились новые обстоятельства — следствие продлили

Дело Гандзюк

31 июля 2018 в Херсоне Екатерину Гандзюк облили кислотой, в результате чего через три месяца она умерла в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры пяти исполнителям преступления, которые признали свою вину и пошли на сделку со следствием. Осужденные проведут в тюрьме от трех до шести с половиной лет.

16 марта Болгария экстрадировала в Украину одного из подозреваемых в организации убийства Гандзюк Алексея Левина. Суд принял решение о заключении его под стражу.

15 июня суд постановил задержать председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера по подозрению в заказе преступления.

Досудебное расследование по делу Гандзюк продлили до 29 июля.

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