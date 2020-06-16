Справа Гандзюк: Мангера відпустили з зали суду через стан здоров’я

Владислава Мангера, якого підозрюють у замовленні та організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, випустили на волю під час засідання суду щодо обрання йому запобіжного заходу 16 червня.

Мангера відпустили через поганий стан здоров’я, адвокати повели його до готелю.

Засідання суду перенесли через клопотання про відвід судді.

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Справа Гандзюк

31 липня 2018 року у Херсоні Катерину Гандзюк облили кислотою, внаслідок чого через три місяці вона померла у лікарні.

6 червня 2019 року суд виніс вироки п’ятьом виконавцям злочину, які визнали свою провину та пішли на угоду зі слідством. Засуджені проведуть у в’язниці від трьох до шести з половиною років.

16 березня Болгарія екстрадувала до України одного з підозрюваних в організації вбивства Гандзюк Олексія Левіна. Суд ухвалив рішення про взяття його під варту.

15 червня суд постановив затримати голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера за підозрою у замовленні злочину.

Досудове розслідування у справі Гандзюк продовжили до 29 липня.