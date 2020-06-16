У пятого президента Украины Петра Порошенко умер отец. Ему было 84 года.

Об этом сообщила партия Европейская солидарность на своей странице в Facebook.

— Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, земледельца, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого президента Украины Алексея Ивановича Порошенко, — говорится в сообщении.

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Партия также выразила свои соболезнования Петру Порошенко и его жене Марине.

— Выражаем искренние соболезнования Петру Алексеевичу и Марине Анатольевне, всем родным и близким по поводу тяжелой утраты — смерти отца и друга, наставника и советчика.

Что известно об Алексее Порошенко

Алексей Порошенко — украинский общественный и политический деятель родом из Румынии. Школу закончил в Измаиле, а высшее образование получил во Львове. По специальности — инженер-механик.

Стал главным инженером Болградского районного объединения сельхозтехники.

В 1998 году стал гендиректором концерна Укрпроминвест.