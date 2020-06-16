У п’ятого президента України Петра Порошенка помер батько. Йому було 84 роки.

Про це повідомила партія Європейська солідарність на своїй сторінці у Facebook.

– Сьогодні перестало битися серце великої людини праці, хлібороба, громадського та політичного діяча, Героя України, батька п’ятого президента України Олексія Івановича Порошенка, – йдеться у повідомленні.

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Партія також висловила свої співчуття Петру Порошенку та його дружині Марині.

– Висловлюємо щирі співчуття Петру Олексійовичу та Марині Анатоліївні, усім рідним і близьким з приводу тяжкої втрати – смерті батька та друга, наставника та порадника.

Що відомо про Олексія Порошенка

Олексій Порошенко – український громадський та політичний діяч родом з Румунії. Школу закінчив в Ізмаїлі, а вищу освіту здобув у Львові. За фахом – інженер-механік.

Став головним інженером Болградського районного об’єднання сільгосптехніки.

У 1998 році став гендиректором концерну Укрпромінвест.