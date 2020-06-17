Адаптивный карантин в Украине продлят до 31 июля

Адаптивный карантин продлят до 31 июля.

Об этом на заседании Кабмина 17 июня заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также принимается методика усиления карантина, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Читайте: 758 случаев в сутки: в Украине резко выросло количество больных Covid-19

— Ослабление карантинных мероприятий многие восприняли, как окончании пандемии коронавируса. Но это не так, — заявил Денис Шмыгаль.

За последнюю неделю 4 853 человека заболели коронавирусом.

— На заседании Правительства рассмотрим предложенный Минздравом обновленный подход к адаптивному карантину, который предусматривает усиление карантина в отдельных регионах. Если этого потребует ситуация, будет использована методику усиления, — добавил Шмыгаль.

Глава Кабмина заявил, что в ”карантинное” постановление внесут обязательное ношение маски в помещениях и ограничения по количеству пассажиров в транспорте.

Он обратился к городским головам с просьбой выпустить на дороги дополнительный транспорт.

При необходимости разработать новые маршруты, чтобы люди не стояли в очередях и не ехали в переполненных автобусах и электричках.

Также будут внесены изменения в графики начала работы в отдельных сферах и отраслях. Так ходядть растянуть во времени часы-пик на дорогах, когда люди едут на работу.

Адаптивный карантин

Это ряд ограничений, которые будут применяться из-за вспышек коронавируса не на территории всей страны, а именно в отдельных регионах, где они были зафиксированы.

Адаптивный карантин — правительственный план, который начал действовать с 11 мая. Сейчас Украина на четвертом этапе снятия карантина.