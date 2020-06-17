Адаптивний карантин в Україні продовжать до 31 липня

Адаптивний карантин продовжить до 31 липня.

Про це на засіданні Кабміну 17 червня заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Також приймається методика посилення карантину, у випадку погіршення епідеміологічної ситуації.

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– Послаблення карантинних заходів багато хто сприйняв, як закінчення пандемії куоронавірусу. Але це не так, – заявив Денис Шмигаль.

За останній тиждень 4 853 людини захворіли на коронавірус за останні сім днів.

– На засіданні Уряду розглянемо запропонований МОЗ оновлений підхід до адаптивного карантину, який передбачає посилення карантину в окремих регіонах. Якщо цього вимагатиме ситуація, буде використана методика про посилення, додав Шмигаль.

Глава Кабміну заявив, що у ”карантинну постанову” внесуть обов’язкове носіння маски у приміщеннях та обмеження щодо кількості пасажирів у транспорті.

Він звернувся до міських голів з проханням випустити на дороги додатковий транспорт.

Адаптивний карантин

Це низка обмежень, які будуть застосовуватися через спалахи коронавірусу не на території всієї країни, а саме в окремих регіонах, де вони були зафіксовані.

Адаптивний карантин – урядовий план, який почав діяти з 11 травня. Нині Україна на четвертому етапі зняття карантин.