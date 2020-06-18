Приняв законопроект №3669, Рада освободила выпускников школ от прохождения государственной итоговой аттестации.

Решение приняли из-за пандемии коронавируса, которая не позволяет очно сдать ВНО всем выпускникам украинских школ, поэтому этот законопроект уменьшает количество потенциальных участников тестирования.

Ранее для 11-классников отменили итоговую аттестацию и обязали всех выпускников сдавать ВНО. Балл за тестирование зачисляли в аттестат и тогда выдавали ученику документы об окончании школы.

В этом году ВНО стало добровольным и его будут сдавать только желающие получить высшее образование. Детупат от Слуги народа Роман Грищук отметил, что этот закон нужен для того, чтобы на треть сократить количество лиц, которые будут сдавать ВНО.

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Ученикам выставят те оценки в аттестаты, которые они получили в течения обучения в школе. Для этого нужно написать соответствующее заявление, которое будет рассматривать педагогический совет. Дедлайн написания заявления — 25 июня.

В конце июня все выпускники получат свидетельства о среднем образовании вместе с приложениями, где будет указано об освобождении от ГИА.

Если выпускник успешно сдаст ВНО и этот балл будет выше, чем школьная оценка, то он имеет право на корректировку оценки.

Отменять ли ВНО

В настоящее время нет оснований для отмены или переноса внешнего независимого оценивания. Тест могут перенести только в том случае, если на 100 тыс. жителей в области будет более 60 активных больных коронавирусом.

Проведение внешнего независимого оценивания запланировано на 25 июня, если ситуация с коронавирусом ухудшится – уже с 17 августа.

Из-за введения карантина ВНО в 2020 году будет проходить с 25 июня по 17 июля. Ранее основная сессия внешнего независимого оценивания по 11 предметам планировалась с 21 мая по 15 июня.