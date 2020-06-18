Ухваливши законопроект №3669, Рада звільнила випускників шкіл від проходження державної підсумкової атестації.

Рішення ухвалили через пандемію коронавірусу, яка не дозволяє очно скласти ЗНО всім випускникам українських шкіл, тому цей законопроект зменшує кількість потенційних учасників тестування.

Раніше для 11-класників скасували ДПА та зобов’язали усіх випускників складати ЗНО. Бал за тестування зараховували в атестат і тоді видавали учневі документи про закінчення школи.

Цьогоріч ЗНО стало добровільним і його складатимуть лише охочі отримати вищу освіту. Детупат від Слуги народу Роман Грищук наголосив, що цей закон потрібний для того, щоб на третину скоротити кількість осіб, які складатимуть ЗНО.

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Учням виставлять ті оцінки в атестати, які вони отримали упродовж навчання у школі. Для цього потрібно написати відповідну заяву, яку розглядатиме педагогічна рада. Дедлайн подання заяви- 25 червня.

Наприкінці червня всі випускники отримають свідоцтва про повну загальну середню освіту разом із додатками, де буде вказано про звільнення від ДПА.

Якщо випускник успішно складе ЗНО і цей бал буде вищим ніж шкільна оцінка, то він має право на коригування оцінки.

Чи скасують ЗНО

Нині немає підстав для скасування або перенесення зовнішнього незалежного оцінювання. Тестування можуть перенести тільки в тому випадку, якщо на 100 тис. жителів у області буде понад 60 активних хворих коронавірусом.

Проведення зовнішнього незалежного оцінювання заплановано на 25 червня, якщо ситуація з коронавірусом погіршиться – вже з 17 серпня.

Через введення карантину ЗНО в 2020 році відбуватиметься з 25 червня до 17 липня. Раніше основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання з 11 предметів планувалася з 21 травня до 15 червня.