Метинвест впервые в истории провел виртуальный тур на ММК им. Ильича

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа Метинвест провела первый в истории виртуальный пресс-тур на Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича, в ходе которого сотрудники предприятия показали, как проходит реализация крупнейших в истории страны экологических проектов по модернизации комбината и предоставили детальную информацию о тонкостях реализации таких проектов.

В пресс-туре приняли участие топ-менеджеры компании и генеральный директор группы Метинвест Юрий Рыженков, а также журналисты ведущих СМИ страны, а сама трансляция была выполнена с помощью программы Microsoft Teams.

Так, генеральный директор ММК имени Ильича Тарас Шевченко рассказал журналистам о крупнейшем экологическом проекте по модернизации аглофабрики на комбинате, реализация которого позволит достигнуть современных европейских экологических стандартов.

Он отметил, что в данную модернизацию было инвестировано $150 млн, а сама реализация проекта продолжается уже 7 лет и к концу этого должна быть завершена.

По его словам, после завершения проекта выбросы в окружающую среду будут снижены на 90%, а в городе Мариуполь уровень запыленности будет снижен на треть. При этом ранее 80% от всех выбросов комбината образовывалось именно на аглофабрике.

— 80% выбросов предприятия образовывались на аглофабрике и до 40% выбросы аглофабрики составляли от общих выбросов в городе. Важный аспект, что после приобретения комбината группой Метинвест было принято решение коренным образом изменить такое положение дел, — отметил он.

Также Шевченко провел экскурсию главным постом управления газоочисткой агломашин комбината, показав, работу современного оборудования по управлению газоочистным комплексом.

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После чего он рассказал о не менее важном для экологии страны проекте по модернизации доменной печи №3 комбината, где уже завершились работы по строительству современной газоочистной системы, что после завершения пуско-наладочных работ позволит сократить выбросы в окружающую среду до европейских стандартов.

— В этот проект инвестировано порядка $31 млн. Строительные и монтажные работы были начаты буквально осенью прошлого года. На сегодняшний проходят финишные операции по пуско-наладочным работам, и эта установка также уже начала свою деятельность в тестовом режиме, — сказал Шевченко.

В свою очередь, руководитель проектов Метинвест-Инжиниринг Роман Юрченко отметил в ходе виртуального пресс-тура, что данная модернизация позволила обеспечить уровень остаточной запыленности, который вдвое ниже действующих в Украине норм, а уловленная с помощью фильтров пыль используется как вторсырье, что также существенно снижает воздействие на окружающую среду.

Как сообщил директор по капитальному строительству и инвестициям ММК имени Ильича Алексей Харин, предприятие планирует к концу 2021 года оснастить такими же установками все остальные доменные печи комбината.

После того, как журналисты задали все интересующие их вопросы сотрудникам комбината к онлайн пресс-туру, присоединился генеральный директор группы Метинвест Юрий Рыженков, который в течение 40 минут общался с прессой.

Так, Рыженков отметил, что Метинвест прошел проверку на адаптивность к непредвиденным ситуациям в виде распространения коронавирусной инфекции.

Он сообщил, что вынужденная необходимость перевести более 80% административного персонала на удаленную работу показала некоторые преимущества такой системы. Поэтому компания планирует в будущем запустить пилотные проекты по удаленной работе.

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При этом он подчеркнул, что компания внедрила комплекс мер по профилактике, чтобы сохранить сотрудникам рабочие места. По его словам, такие действия оказались эффективными, так как из 80 тысяч сотрудников предприятия менее 40 случаев заболевания коронавирусом и на сегодня практически все работники оправились.

Он сообщил, что все три месяца украинские предприятия группы работали в штатном режиме и даже модернизация оборудования не прекращалась.

Также Рыженков отметил, что в первом квартале 2020 года компания инвестировала почти $150 млн. в обновление мощностей.

— Средства были направлены на важнейшие мероприятия по поддержанию основных мощностей и на завершение текущих стратегических инвестпроектов. Особый приоритет в этом году был отдан экологической повестке. На комбинат имени Ильича и Азовстали за период карантина был выполнен 21 капитальный ремонт оборудования, освоено 16 видов металлопродукции. В марте завершили модернизация обогатительного оборудования на Центрально ГОКе, на Ингулецком и Северном ГОКе продолжается строительство циклично-поточной технологии, а Северный ГОК также в этом году сосредоточился на экологических проектах, — сообщил Рыженков.

Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича

Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича — предприятие полного металлургического цикла, которое производит плоский прокат и трубы из углеродистых, низколегированных и легированных сталей различного назначения.

Комбинат входит в металлургический дивизион группы Метинвест.

Метинвест – крупнейший в Украине и один из крупнейших в СНГ производителей железорудного сырья и стали.