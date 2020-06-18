Метінвест вперше в історії провів віртуальний тур на ММК ім. Ілліча

Міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група Метінвест провела перший в історії віртуальний прес-тур на Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча, під час якого співробітники підприємства показали, як проходить реалізація найбільших в історії країни екологічних проектів з модернізації комбінату і надали детальну інформацію про тонкощі реалізації таких проектів.

У прес-турі взяли участь топ-менеджери компанії та генеральний директор групи Метінвест Юрій Риженков, а також журналісти провідних ЗМІ країни, а сама трансляція була виконана за допомогою програми Microsoft Teams.

Так, генеральний директор ММК імені Ілліча Тарас Шевченко розповів журналістам про найбільший екологічний проект з модернізації аглофабрики на комбінаті, реалізація якого дозволить досягти сучасних європейських екологічних стандартів.

Він зазначив, що в дану модернізацію було інвестовано $150 млн, а сама реалізація проекту триває вже 7 років і до кінця повинна бути завершена. За його словами, після завершення проекту викиди в навколишнє середовище будуть знижені на 90%, а в місті Маріуполь рівень запиленості буде знижений на третину.

Водночас раніше 80% від усіх викидів комбінату утворювалося саме на аглофабриці.

– 80% викидів підприємства утворювалися на аглофабриці і до 40% викиди аглофабрики становили від загальних викидів в місті. Важливий аспект, що після придбання комбінату групою Метінвест було прийнято рішення докорінно змінити такий стан справ, – зазначив він.

Також Шевченко провів екскурсію головним постом управління газоочисткою агломашин комбінату, показавши, роботу сучасного обладнання з управління газоочисним комплексом.

Читайте: Метінвест відмовляється від податкових канікул заради підтримки міст присутності

Після чого він розповів про не менш важливий для екології країни проекті з модернізації доменної печі №3 комбінату, де вже завершилися роботи з будівництва сучасної газоочисної системи, що після завершення пуско-налагоджувальних робіт дозволить скоротити викиди в навколишнє середовище до європейських стандартів.

– У цей проект інвестовано близько $31 млн. Будівельні і монтажні роботи були розпочаті буквально восени минулого року. На сьогоднішній проходять фінішні операції по пуско-налагоджувальних робіт, і ця установка також вже почала свою діяльність в тестовому режимі, – сказав Шевченко.

Зі свого боку, керівник проектів Метінвест-Інжиніринг Роман Юрченко зазначив у ході віртуального прес-туру, що дана модернізація дозволила забезпечити рівень залишкової запиленості, що вдвічі нижче діючих в Україні норм, а отриманий з допомогою фільтрів пил використовується як вторинна сировина, що також істотно знижує вплив на навколишнє середовище.

Як повідомив директор з капітального будівництва та інвестицій ММК імені Ілліча Олексій Харін, підприємство планує до кінця 2021 року оснастити такими ж установками всі інші доменні печі комбінату.

Після того, як журналісти задали всі питання, що цікавлять їх працівникам комбінату, до онлайн прес-туру приєднався генеральний директор групи Метінвест Юрій Риженков, який протягом 40 хвилин спілкувався з пресою.

Так, Риженков зазначив, що Метінвест пройшов перевірку на адаптивність до непередбачених ситуацій у вигляді поширення коронавирусной інфекції.

Він повідомив, що вимушена необхідність перевести більш 80% адміністративного персоналу на віддалену роботу показала деякі переваги такої системи. Тому компанія планує в майбутньому запустити пілотні проекти з віддаленої роботи.

Водночас він підкреслив, що компанія впровадила комплекс заходів з профілактики, щоб зберегти працівникам робочі місця. За його словами, такі дії виявилися ефективними, так як з 80 тисяч співробітників підприємства менше 40 випадків захворювання коронавірусом і на сьогодні практично всі працівники оговталися.

Він повідомив, що всі три місяці українські підприємства групи працювали в штатному режимі й навіть модернізація обладнання не припинялася.

Читайте: Метінвест створює безпечні умови праці на своїх підприємствах – заява

Також Риженков зазначив, що в першому кварталі 2020 року компанія інвестувала майже $150 млн. в оновлення потужностей.

– Кошти були спрямовані на найважливіші заходи щодо підтримання основних потужностей і на завершення поточних стратегічних інвестпроектів. Особливий пріоритет в цьому році був відданий екологічному порядку. На комбінаті імені Ілліча та на Азовсталі за період карантину був виконаний 21 капітальний ремонт обладнання, освоєно 16 видів металопродукції. У березні завершили модернізацію збагачувального обладнання на Центрально ГЗК, на Інгулецькому і Північному ГЗК триває будівництво циклічно-потокової технології, а Північний ГЗК також в цьому році зосередився на екологічних проектах, – повідомив Риженков.

Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча

Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча – підприємство повного металургійного циклу, яке виробляє плоский прокат і труби з вуглецевих, низьколегованих і легованих сталей різного призначення.

Комбінат входить до дивізіону сталі та прокату групи Метінвест.

Метінвест – найбільший в Україні і один з найбільших в СНД виробників залізорудної сировини і сталі.