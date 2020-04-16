Метинвест отказывается от налоговых каникул ради поддержки городов присутствия

Группа Метинвест решила отказаться от налоговых каникул, предусмотренных законом №3220 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины для поддержки бизнеса в период действия карантинных мер против коронавируса, сообщает пресс-служба компании.

Сумма налоговых отчислений, которые будут выплачены предприятиями группы в местные бюджеты в льготный период, превысит 50 млн грн (налог на землю и налог на недвижимость).

Метинвест, осознавая свою ответственность перед городами, в которых расположены его предприятия, и их жителями, считает крайне важным сохранить объем налоговых поступлений со стороны градообразующих предприятий в этот непростой период. В связи с этим группа приняла принципиальное решение о поддержке местных громад и отказе от налоговых каникул.

— Несмотря на глобальный кризис в металлургической отрасли, мы понимаем, что распространение коронавируса повышает нашу ответственность перед обществом. Имея возможность воспользоваться налоговыми каникулами в Украине, мы считаем необходимым материально помочь городам, в которых работаем. Именно поэтому мы продолжаем платить налоги в местные бюджеты в полном объеме. Это решение поддержали и акционеры Метинвеста Ринат Ахметов и Вадим Новинский. Однако поддержка сегодня необходима и бизнесу – крупному, среднему, малому. Все рассчитывают на то, что государство выработает определенные компенсационные механизмы на региональных и городских уровнях, которые позволят успешно справляться с кризисными ситуациями и продолжать эффективно работать на благо страны, обеспечивая налоги и рабочие места, — добавил генеральный директор Метинвеста Юрий Рыженков.

Метинвест предпринимает все необходимые меры по предотвращению распространения коронавируса на своих предприятиях: сотрудники обеспечены личными средствами защиты и дезинфекции, постоянно проводится дополнительная обработка помещений и транспорта.

Группа активно участвует в работе региональных антикризисных штабов по борьбе с коронавирусом: помогает городским медицинским учреждениям с поставками необходимых средств защиты и с обеспечением кислородом, проводит дезинфекцию улиц и остановок, предоставляет продуктовые наборы ветеранам производства.

Фонд Рината Ахметова совместно с группой Метинвест уже передал в Донецкую, Запорожскую и Днепропетровскую области 160 тыс. экспресс-тестов на коронавирус. В целом фонд закупил для страны 300 тыс. экспресс-тестов на коронавирус. Кроме того, фонд Рината Ахметова закупил и передал Минздраву высококлассные аппараты ИВЛ и кислородные концентраторы.

Фонд также приобрел средства индивидуальной защиты для украинских медиков: уникальный изолирующий мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных, защитный биологический и противохимический костюм с фильтровально-вентиляционной установкой, защитные одноразовые комбинезоны от химических средств, инфракрасные термометры с лазерной указкой, многослойные респираторы, защитные маски и очки.

Читайте: ГНС разъяснила порядок действий в случае остановки налоговых накладных

Еще 22 аппарата ИВЛ установлены в автомобилях неонатальной скорой помощи, переданных фондом во все области страны по проекту 200 скорых для Украины. Фонд Рината Ахметова также закупает анализаторы проб на коронавирус в комплекте с тест-картриджами для них.

Международный благотворительный фонд Вадима Новинского в честь Покровы Пресвятой Богородицы передал медицинским учреждениям 1 млн медицинских масок, 100 тыс. экспресс-тестов, 10 аппаратов ИВЛ, 10 инфекционных боксов и 850 костюмов для биозащиты, 1 тыс. очков для медиков и три диагностические ПЦР-системы с наборами одноразовых тестов.

Оба фонда также оказывают помощь пожилым людям и ветеранам, поставляя им продуктовые наборы.

Напомним, у депутата Вадима Новинского диагностировали коронавирус Covid-19. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Источник: uaprom.info