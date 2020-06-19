Декретный отпуск для мужчин: в Раде зарегистрировали законопроект

Июнь, 19, 2020 в 18:26

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о декретном отпуске для мужчин.

Законопроект расширяет возможности украинских мужчин по части совмещения профессии с воспитанием детей.

Инициатива должна усилить роль отца в процессе воспитания детей и развития ответственного отцовства.

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В документе закреплены такие права мужчин:

— сокращенное рабочее время для отцов, которые воспитывают ребенка без матери (включая пребывания матери в лечебном заведении), а также для тех у кого есть дети в возрасте до 14 лет или ребенок с инвалидностью;

— мужчина может одноразового получить оплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 календарных дней после рождения ребенка;

— равные права отца и матери на декрет до достижения ребенком трехлетнего возраста;

По словам заместителя председателя фракции Слуга народа Евгении Кравчук законопроект подготовлен по инициативе первой леди Елены Зеленской.

В январе появилась информация о том, что в парламентском Комитете по вопросам социальной политики готовят законопроект, который позволит разделять отпуск по уходу за ребенком между членами семьи.

Предполагалось, что это могут быть не только мама или папа, а и бабушки и дедушки.