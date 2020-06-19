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Факти / Україна

Декретна відпустка для чоловіків: у Раді зареєстрували законопроект

У Верховній Раді зареєстровано законопроект про декретну відпустку для чоловіків.

Законопроект розширює можливості українських чоловіків по частині суміщення професії з вихованням дітей.

Ініціатива повинна посилити роль батька в процесі виховання дітей і розвитку відповідального батьківства.

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У документі закріплені такі права чоловіків:

– скорочений робочий час для батьків, які виховують дитину без матері (включаючи перебування матері в лікувальному закладі), а також для тих у кого є діти віком до 14 років або дитина з інвалідністю;

– чоловік може одноразового отримати оплачувану відпустку тривалістю до 14 календарних днів після народження дитини;

– рівні права батька і матері на декрет до досягнення дитиною трирічного віку;

За словами заступника голови фракції Слуга народу Євгенії Кравчук законопроект підготовлений за ініціативою першої леді Олени Зеленської.

У січні з’явилася інформація про те, що в парламентському Комітеті з питань соціальної політики готують законопроект, який дозволить розділяти відпустку по догляду за дитиною між членами сім’ї.

Передбачалося, що це можуть бути не тільки мама або тато, а й бабусі і дідусі.

Джерело: Офіс президента

Фото: Dreamstime

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