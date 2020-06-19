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Факты / Украина / Политика

Вакарчук вышел из фракции Голос

Народный депутат Святослав Вакарчук вышел из фракции Голос.

Об этом в сессионном зале Верховной Рады объявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

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11 июня лидер парламентской партии Голос Святослав Вакарчук написал заявление о сложении мандата народного депутата.

На своем брифинге он отметил, что руководителем фракции в Верховной Раде остается Сергей Рахманин, а партию возглавит Кира Рудык.

Также Вакарчук заявляет, что ушел, поскольку ему интересен образовательный проект, который представит позже.

Кроме того, политик отметил, что его главная миссия выполнена — привести партию в парламент. Теперь дело за молодыми людьми, которые должны стать лидерами будущего.

Вчера, 18 июня, Верховная Рада Украины не поддержала решение Вакарчука сложить полномочия. За проголосовали 175 народных избранников из 226 необходимых.

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