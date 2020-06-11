Вакарчук сложил полномочия депутата: выиграет ли от этого Голос

Лидер парламентской партии Голос Святослав Вакарчук написал заявление о сложении мандата народного депутата. Политологи уже назвали это демаршем и выходом из реальной политики и объяснили, или это ударит по рейтингу Голоса.

Вакарчук сложил мандат

Святослав Вакарчук в 12.30 собрал брифинг перед зданием Верховной Рады. На нем заявил, что занес заявление о сложении депутатского мандата в канцелярию парламента.

— Вы можете продолжать лить свой информационную грязь на меня, если вам это нравится. Но прекратите трогать мою партию. План такой: я отхожу в сторону — вы со своим дерьмом со мной, а партия уверенно идет вперед, — заявил Вакарчук.

Он добавил, что руководителем фракции в парламенте остается Сергей Рахманин, а партию возглавит Кира Рудык.

— Следующий мой этап, чтобы молодые люди становились лидерами будущего. Я буду заниматься образовательным проектом, — добавил Вакарчук.

Причина ухода Вакарчука

По данным из различных источников, последний конфликт между лидером Голоса и депутатами фракции произошел из-за акций протеста и сбора подписей за отставку главы МВД Арсена Авакова. Вакарчук не подписал обращение, но это сделала вся фракции Голоса.

Сам Вакарчук заявляет, что ушел потому что ему интересный образовательный проект, который он представит позже.

— Это решение объясняется характером Святослава. Этого опасались год назад, когда он возглавил Голос. Люди боялись, что повторится история 2008 года. И когда он отказался от лидерства в партии (четыре месяца назад партийное лидерство получила депутат Кира Рудык. — Ред.) — это был уже первый шаг, — прокомментировал заявление Фактам ICTV политолог Владимир Фесенко.

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Вакарчук творец и творческое зеркало для общества. В таком ключе он и останется в памяти людей.

— События Майдана, национальный подъем, война в Донбассе, участие в мировой программе Йельского университета (курс подготовки новых мировых лидеров. — Ред.), вдохновили Славка вернуться в политику. Но после избрания в нем победил интеллигент и творческая натура. Для политиков важна жесткая воля, последовательность, волевой потенциал и какая-то бесшабашность что, присущее Зеленскому. Поэтому его место сейчас — это быть визионером и вдохновлять других идеями, а не быть лидером который за собой ведет, — добавил политолог.

Уход Вакарчука ударит по рейтингу партии Голос. Явного лидера с таким авторитетом, как у Вакарчука, сейчас у них нет.

— По сути это уход от политики. Ибо если дважды пришел и ушел — тебе уже верить не будут. Больше всего шо разрушает политика — это слабость. Потому что люди смотрят на поступки и последовательность, а не слова, — отметил Фесенко.

Политолог Игорь Рейтерович, предполагает, что Голос может выиграть от ухода Святослава Вакарчука от парламентской деятельности.

— Это уход от активной публичной политики, но не исключаю что он усилит общественную деятельность. Это технологически может быть очень выгодно для всех сторон. Согласно социологии, украинцы доверяют больше общественным движениям или организациям, а не политикам или партиям, — пояснил Рейтерович.

Вакарчук отошел в сторону, но продолжит влиять на жизнь партии. Поэтому работа Вакарчука в образовательной программе поддержит рейтинг Голоса. И в то же время депутаты в Раде смогут работать, уверен политолог.

Дважды в одну реку

Святослав Вакарчук в 2007 году на внеочередных выборах в Верховную Раду стал депутатом от Нашей Украины — Народной самообороны. Через год оставил его добровольно.

В сентябре 2018 года Вакарчук заявил о возвращении в политику. Одно время его рассматривали, как кандидата в президенты. Но за несколько месяцев до начала кампании, он отказался. В мае 2019-го заявил о создании партии Голос.

Главная миссия Вакарчука

11 июня народный депутат от фракции Голос Святослав Вакарчук сдает мандат. В то же время он заявил, что не собирается прекращать свою политическую деятельность и работу в партии Голос.

Политик отметил, что его главная миссия выполнена — он привел партию Рады. Теперь дело за молодыми людьми, которые должны стать лидерами будущего.

На внеочередных парламентских выборах в 2019 году политсила набрала 5,82% голосов и получила 17 депутатских мест по партийным спискам.