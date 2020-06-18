Вакарчук остался депутатом - Рада провалила голосование

Народные депутаты Украины не поддержали сложение полномочий члена фракции Голос Святослава Вакарчука.

За прекращение полномочий Вакарчука проголосовали 175 народных избранников из 226 необходимых.

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11 июня народный депутат от фракции Голос Святослав Вакарчук сдает мандат. В то же время он заявил, что не собирается прекращать свою политическую деятельность и работу в партии Голос.

Политик отметил, что его главная миссия выполнена — он привел партию а Раду. Теперь дело за молодыми людьми, которые должны стать лидерами будущего.

На внеочередных парламентских выборах в 2019 году политсила набрала 5,82% голосов и получила 17 депутатских мест по партийным спискам.