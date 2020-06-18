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Факты / Украина / Политика

Рада не поддержала сложение полномочий Вакарчука

Народные депутаты Украины не поддержали сложение полномочий члена фракции Голос Святослава Вакарчука.

За прекращение полномочий Вакарчука проголосовали 175 народных избранников из 226 необходимых.

Вакарчук остался депутатом - Рада провалила голосование

Читайте: Вакарчук сложил полномочия депутата: выиграет ли от этого Голос

11 июня народный депутат от фракции Голос Святослав Вакарчук сдает мандат. В то же время он заявил, что не собирается прекращать свою политическую деятельность и работу в партии Голос.

Политик отметил, что его главная миссия выполнена — он привел партию а Раду. Теперь дело за молодыми людьми, которые должны стать лидерами будущего.

На внеочередных парламентских выборах в 2019 году политсила набрала 5,82% голосов и получила 17 депутатских мест по партийным спискам.

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