Подозреваемому в убийстве активистки Екатерины Гандзюк главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру Печерский районный суд избрал меру пресечения.

Его взяли под стражу до 28 июля без права внесения залога.

Прокуроры Андрей Синюк и Ярослав Ущапивский отмечали, что после того, как сторона защиты получила доступ к материалам уголовного производства, Владислав Мангер оказывал давление на двух свидетелей по делу.

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Сам Владислав Мангер назвал такие обвинения ложными. Его адвокат Дмитрий Ильченко сообщил, что сторона защиты будет подавать апелляцию и обратится в Европейский суд по правам человека.

Дело Гандзюк

Херсонская активистка Екатерина Гандзюк умерла в 2018 году, через три месяца после того, как ее облили кислотой.

В июне 2019 года суд вынес приговоры пяти исполнителям преступления. Они признали свою вину и пошли на сделку со следствием. Теперь осужденные проведут в тюрьме от трех до шести с половиной лет.

В марте этого года Болгария экстрадировала в Украину одного из подозреваемых в организации убийства Гандзюк Алексея Левина. Его взяли под стражу.

Председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера подозревают в заказе убийства активистки. 15 июня суд постановил задержать его.