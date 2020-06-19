Підозрюваному у вбивстві активістки Катерини Гандзюк голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру Печерський районний суд обрав запобіжний захід.

Його взяли під варту до 28 липня без права внесення застави.

Прокурори Андрій Синюк та Ярослав Ущапівський зазначали, що після того, як сторона захисту отримала доступ до матеріалів кримінального провадження, Владислав Мангер чинив тиск на двох свідків у справі.

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Сам Владислав Мангер назвав такі звинувачення неправдивими. Його адвокат Дмитро Ільченко повідомив, що сторона захисту подаватиме апеляцію і звернеться до Європейського суду з прав людини.

Справа Гандзюк

Херсонська активістка Катерина Гандзюк померла у 2018 році, через три місяці після того, як її облили кислотою.

У червні 2019 року суд виніс вироки п’ятьом виконавцям злочину. Вони визнали свою провину та пішли на угоду зі слідством. Тепер засуджені проведуть у в’язниці від трьох до шести з половиною років.

У березні цього року Болгарія екстрадувала до України одного з підозрюваних в організації вбивства Гандзюк Олексія Левіна. Його взяли під варту.

Голову Херсонської облради Владислава Мангера підозрюють у замовленні вбивства активістки. 15 червня суд постановив затримати його.