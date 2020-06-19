Усім лікарям в Україні підвищать зарплати на 75% з 1 вересня, заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

На підвищення виплат медикам Кабінет міністрів планує виділити 8 млрд грн.

Кому і на скільки підвищать зарплату у вересні

Усім лікарям, незалежно від посади – на 75%;

Середньому медперсоналу – на 50% (близько 2,36 тис. грн);

Молодшим медсестрам – на 25% (близько 1,18 тис. грн).

– Таке підвищення зарплат – тільки початок, – запевняє прем’єр.

Шмигаль додав, що виплати медикам зростуть ще, коли уряд підвищить мінімальну зарплату.

Також у планах Кабміну зміна тарифів на лікування, щоб держава більше витрачала коштів на пацієнтів.

– Тоді лікарям не потрібно буде економити на лікуванні українців, – сказав Шмигаль.

Крім цього, уряд додатково виділить майже 1,3 млрд грн на екстрену медицину і 2,3 млрд грн на ті медустанови, які критично недофінансовані.

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300% зарплати медикам

Згідно з наказом, який підписаний міністром охорони здоров’я Максимом Степановим 1 квітня, медики в Україні, які мають відношення до лікування пацієнтів із коронавірусом, отримують доплату в розмірі трьох посадових окладів.

За словами заступника міністра охорони здоров’я, головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, додатково заохочувати медпрацівників будуть, допоки в країні поширюється коронавірус.

Після завершення епідемії МОЗ запропонує новий механізм оплати інфекційних лікарень, додав Ляшко.