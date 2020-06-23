Непогода в Украине: трое погибших, в двух областях красный уровень опасности

Из-за непогоды в Украине по состоянию на 23 июня самая сложная ситуация наблюдается в 12 районах Ивано-Франковской области.

Также сильно пострадали Вижницкий и Путильский районы Черновицкой области, Стрыйский район Львовской области.

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Сейчас объявлен красный уровень опасности в Ивано-Франковской и Черновицкой области.

По данным полиции Ивано-Франковской области, в результате стихии в селе Дземброня погибла женщина 1948 года рождения, которая упала в поток воды.

Также 21 июня около 23.30 в реку Белый Черемош слетел автомобиль, водитель и пассажир погибли.

Всего к ликвидации последствий непогоды в западных областях от ГСЧС Украины привлечено более 300 человек и 70 единиц техники.

Интенсивные дожди и порывы ветра на Западе начались еще 22 июня.

В Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Ровненской, Одесской, Полтавской и Кировоградской областях подтоплено большое количество жилых домов, улиц, автомобильных дорог. Также повреждены кровли зданий.

— В Ивано-Франковской области уже несколько дней продолжаются интенсивные дожди и прогнозируются еще, как минимум, на два дня. ГСЧС привлекает все службы взаимодействия, дорожные службы, нам помогает полиция. Привлекаем управления водного хозяйства и совместными усилиями с органами власти стараемся не допустить человеческих жертв и минимизировать последствия стихии, — сообщил руководитель управления ГСЧС в Ивано-Франковской области Владимир Чернецкий.

Также он отметил, что сейчас уровень воды в реках поднимается, а в горной местности активизировались оползни, которые перекрывают дороги.

По его словам, на территорию области передислоцирован вертолет ДСНС с целью мониторинга, оказания помощи и привлечения к спасательным работам.















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МВД сообщает, что на реке Черемош произошел прорыв дамбы №5, которая имеет протяженность 10 м. Кроме того, подмыло подпорную стену бетонного берегоукрепления автодороги регионального значения Черновцы-Верховина, протяженностью 50 м.

Ранее Арсен Аваков сообщал, что по состоянию на 22 июня на территории Ивано-Франковской области из-за подтопления пострадали населенные пункты в пяти областях.

— В эпицентре непогоды пока оказался 31 жилой дом и 37 домохозяйств. Задействованы 123 сотрудника полиции и 120 спасателей. Они проверяют, не остались люди или домашние животные в домах, помогают местным властям доставлять предметы первой необходимости, — сообщил Аваков.

По его словам, организован круглосуточный штаб по помощи пострадавшим и проводится охрана домов для предотвращения мародерства.

По состоянию на утро 23 июня было обесточено 209 населенных пунктов в семи областях.

Без света осталась 72 населенных пункта Житомирской области, 52 — Киевской, 29 — Черниговской, 29 — Ивано-Франковской, 19 — Черкасской, 5 — Черновицкой и 3 — Кировоградской.

За последние два дня в Ивано-Франковской, Черновицкой, Кировоградской, Винницкой, Полтавской, Львовской, Одесской и Ровенской областях ветер повалил 26 деревьев.

Из-за ливней подтоплены 174 дома, подвалы и приусадебные участки, улицы и автодорога Гринява-Голошина.

Источник: МВД, ГСЧС

Фото: МВД