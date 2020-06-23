Через негоду в Україні станом на 23 червня найскладніша ситуація спостерігається у 12 районах Івано-Франківської області.

Також сильно постраждали Вижницький та Путильський райони Чернівецької області, Стрийський район Львівської області.

Читайте: Зливи та шквали знеструмили 89 сіл у п’яти областях України

Наразі оголошено червоний рівень небезпеки на Івано-Франківщині та Чернівецькій області.

За даними поліції Івано-Франківської області, внаслідок негоди у селі Дземброня загинула жінка 1948 року народження, яка впала у потік води.

Також 21 червня близько 23.30 у річку Білий Черемош злетів автомобіль, водій та пасажир загинули.

Всього до ліквідації наслідків негоди у західних областях від ДСНС України залучено понад 300 осіб та 70 одиниць техніки.

Інтенсивні дощі та пориви вітру на Заході розпочалися ще 22 червня.

У Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Рівненській, Одеській, Полтавській та Кіровоградській областях підтоплено велика кількість житлових будинків, вулиць, автомобільних доріг. Також пошкоджено покрівлі будівель.

– В Івано-Франківській області вже декілька днів продовжуються інтенсивні дощі і прогнозуються ще, як мінімум, на два дні. ДСНС залучає всі служби взаємодії, дорожні служби, нам допомагає поліція. Залучаємо управління водного господарства і спільними зусиллями з органами влади намагаємося не допустити людських жертв та мінімізувати наслідки стихії, – повідомив керівник управління ДСНС у Івано-Франківській області Володимир Чернецький.

Також він зазначив, що наразі рівень води у річках піднімається, а у гірській місцевості активізувались зсуви, які перекривають дороги.

За його словами, на територію області передислокований гелікоптер ДСНС з метою моніторингу, надання допомоги та залучення до рятувальних робіт.















Негода в Україні: троє загиблих, у двох областях червоний рівень небезпеки / 4 фотографии

МВС повідомляє, що на річці Черемош стався прорив дамби №5, яка має протяжність 10 м. Окрім того, підмило підпірну стіну бетонного берегоукріплення автодороги регіонального значення Чернівці-Верховина, протяжністю 50 м.

Раніше Арсен Аваков повідомляв, що станом на 22 червня на території Івано-Франківської області через підтоплення постраждали населені пункти у п’яти областях.

– В епіцентрі негоди наразі опинився 31 житловий будинок і 37 домогосподарств. Задіяні 123 працівника поліції та 120 рятувальників. Вони перевіряють, чи не залишились люди чи домашні тварини у будинках, допомагають місцевій владі доправляти речі першої необхідності, – повідомив Аваков.

За його словами, організований цілодобовий штаб з допомоги потерпілим та проводиться охорона будинків для запобігання мародерства.

Станом на ранок 23 червня було знеструмлено 209 населених пунктів у семи областях.

Без світла залишилась 72 населених пункти житомирської області, 52 – Київської, 29 – Чернігівської, 29 – Івано-Франківської, 19 – Черкаської, 5 – Чернівецької та 3 – Кіровоградської.

За останні два дні у Івано-Франківській, Чернівецькій, Кіровоградській, Вінницькій, Полтавській, Львівській, Одеській та Рівненській областях вітер повалив 26 дерев.

Через зливи підтоплено 174 будинки, підвали та присадибні ділянки, вулиці та автодорога Гринява-Голошина.

Джерело: МВС, ДСНС

Фото: МВС