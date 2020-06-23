Спасатели закончили разбор завалов на Позняках, где произошел взрыв. Погибших больше не обнаружили.

— По оперативной информации, под завалами погибших больше нет, — сообщили в ГСЧС.

Всего из-под завалов спасатели извлекли тела пяти человек.

К работе привлекли 223 человек и 44 ед. техники.

Взрыв на Позняках произошел в воскресенье, 21 июня, на улице Соломии Крушельницкой около 10 часов утра.

Взрыв разрушил межэтажное перекрытия 4, 5, 6, 7 и 8 этажей. Дом на 40 квартир восстановлению не подлежит.

Людей, чьи квартиры пострадали при взрыве временно переселят в интернат.

Кроме того мэр Киева Виталий Кличко пообещал выделить из резервного фонда 30 млн грн для помощи пострадавшим.

По факту взрыва начали уголовное производство.