Спасатели закончили разбор завалов на Позняках, где произошел взрыв. Погибших больше не обнаружили.
— По оперативной информации, под завалами погибших больше нет, — сообщили в ГСЧС.
Всего из-под завалов спасатели извлекли тела пяти человек.Читайте: Камера сняла момент взрыва в 10-этажке на Позняках Спасатели достали из-под завалов тело последней жертвы взрыва на Позняках Взрыв в квартире на Позняках: всех пострадавших обеспечат жильем
К работе привлекли 223 человек и 44 ед. техники.
Взрыв на Позняках произошел в воскресенье, 21 июня, на улице Соломии Крушельницкой около 10 часов утра.
Взрыв разрушил межэтажное перекрытия 4, 5, 6, 7 и 8 этажей. Дом на 40 квартир восстановлению не подлежит.
Людей, чьи квартиры пострадали при взрыве временно переселят в интернат.
Кроме того мэр Киева Виталий Кличко пообещал выделить из резервного фонда 30 млн грн для помощи пострадавшим.
По факту взрыва начали уголовное производство.