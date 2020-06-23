Рятувальники закінчили розбір завалів будинку на Позняках, де стався вибух. Загиблих більше не виявили.
– За оперативною інформацією, під завалами загиблих більше немає, – повідомили у ДСНС.
Загалом з-під завалів рятувальники дістали тіла п’ятьох людей.Читайте: Камера зняла момент вибуху в 10-поверхівці на Позняках Рятувальники дістали з-під завалів тіло останньої жертви вибуху на Позняках Вибух у квартирі на Позняках: всіх потерпілих забезпечать житлом
До роботи залучили 223 людей та 44 од. техніки.
Вибух на Позняках стався у неділю, 21 червня, на вулиці Соломії Крушельницької близько 10 години ранку.
Вибух зруйнував міжповерхове перекриття 4, 5, 6, 7 та 8 поверхів. Будинок на 40 квартир відновленню не підлягає.
Людей, чиї квартири постраждали під час вибуху тимчасово переселять до інтернату.
Окрім того мер Києва Віталій Кличко пообіцяв виділити з резервного фонду 30 млн грн для допомоги постраждалим.
За фактом вибуху розпочали кримінальне провадження.