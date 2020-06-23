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Факти / Україна

Вибух на Позняках: людей під завалами немає, розбирання завершили

Рятувальники закінчили розбір завалів будинку на Позняках, де стався вибух. Загиблих більше не виявили.

– За оперативною інформацією, під завалами загиблих більше немає, – повідомили у ДСНС.

Загалом з-під завалів рятувальники дістали тіла п’ятьох людей.

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До роботи залучили 223 людей та 44 од. техніки.

Вибух на Позняках стався у неділю, 21 червня, на вулиці Соломії Крушельницької близько 10 години ранку.

Вибух зруйнував міжповерхове перекриття 4, 5, 6, 7 та 8 поверхів. Будинок на 40 квартир відновленню не підлягає.

Людей, чиї квартири постраждали під час вибуху тимчасово переселять до інтернату.

Окрім того мер Києва Віталій Кличко пообіцяв виділити з резервного фонду 30 млн грн для допомоги постраждалим.

За фактом вибуху розпочали кримінальне провадження.

Джерело: ДСНС

Фото: Dreamstime

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