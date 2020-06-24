Шведская компания IKEA производит свои раскладные стулья Terje и самый продаваемый обеденный стул Ingolf из незаконно вырубленного бука с Закарпатья.

Об этом написала в своем расследовании, которое длилось 18 месяцев, неправительственная организация Великобритании.

Многие мебельных изделий IKEA из ДСП с меламиновым покрытием также изготавливаются из украинской древесины подозрительного происхождения. Расследование показывает, что вероятно, древесина попала в продукцию IKEA.

Благодаря росту, потребление древесины IKEA удвоилось за последние 10 лет. Для того, чтобы производить свои товары дешево, компания стала сильно зависеть от Восточной Европы и России.

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Чтобы предотвратить попадание незаконной древесины, IKEA полагается на Лесной попечительский совет (FSC), но нелегальное сырье было сертифицировано FSC, как и многие бревна, за которые давались взятки во время президентства Виктора Януковича.

Члены организации выяснили, что сырьем для производства занимается лесоохотничье хозяйство пгт Великий Бычков на Закарпатье.

Государственная экологическая инспекция установила, что в период с апреля по июнь 2018 года, Великобычковское лесохозяйство незаконно выдало лицензии на вырубку более чем 100 участков. Вырубка леса для поставок была даже обнаружена во время пандемии в апреле 2020 года.

Мебельная компания ВГСМ является основным заготовителем этого леса. Предприятие было создано в 1992 году как поставщик IKEA. Фирма является крупнейшей деревообрабатывающей компанией Украины и львиную долю товара экспортирует в страны Европейского Союза. 96% всей продукции покупает шведская компания.

Согласно документам, ВГСМ продает бук, дуб и ясень фабрике IKEA в Словакии. Часть экспорта составляют практически готовые части мебели IKEA или буковые пиломатериалы, которые отправляют в Румынию и там уже занимаются финальной обработкой. Это делает компания Plimob.

IKEA в Украине

В мае 2020 года IKEA официально вышла на украинский рынок. Пока в стране нет физического магазина, компания работает в формате онлайн с 14 мая. Буквально через 10 дней IKEA приостановила работу из-за большого спроса на свою продукцию.

Изначально работу магазина обещали восстановить до 8 июня, но позже перенесли сроки.

Украинские клиенты магазина заметили, что большинство товаров стоят дороже, чем в других странах. Компания объяснила это колебаниями валюты, текущими рыночными условиями в Украине и затратами на транспортировку заказов.

Источник: Earthsight