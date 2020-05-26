В онлайн-магазине IKEA в Украине цены на товары выше, чем в соседних государствах, из-за ряда факторов.

Среди них — объемы, импортные пошлины, колебания валюты и транспортные расходы.

Также на конечную стоимость товаров влияют текущие рыночные условия в стране.

— Мы будем продолжать работать над тем, чтобы в будущем предложить более низкие цены на нашу продукцию и услуги, — заверили в компании.

На польском сайте IKEA матрас Ховог стоит почти 5,7 тыс. грн, на российском — 3,6 тыс. грн, а в Украине — 6,5 тыс. грн.

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Цены на небольшие предметы обихода, в частности на декор, в онлайн-магазине IKEA в Украине не сильно отличаются от тех, что в магазинах соседних государств.

Напомним, что накануне компания IKEA в Украине заявила, что приостанавливает работу интернет-магазина.

Шведская компания ограничила возможность оформлять заказы, поскольку не успевала их обрабатывать.

В IKEA заявили, что пока будут обрабатывать только зарегистрированные заказы и пытаться как можно быстрее восстановить работу сайта.

Источник: The Page