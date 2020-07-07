Що брати з собою на ЗНО 2020 - нові правила

На тлі адаптивного карантину в Україні багато хто цікавиться, що можна та навіть потрібно брати з собою на ЗНО 2020.

Попри пандемію Covid-19 епідеміологічна ситуація дозволяє провести тестування, яке відбудеться з 25 червня до 17 липня.

Факти ICTV вирішили розібратися, що потрібно мати із собою на ЗНО 2020.

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Окрім усіх необхідних документів, у МОН попередили, що засоби противірусного захисту для учасників ЗНО 2020 також є обовязковими.

Загальний перелік виглядає так:

сертифікат учасника тестування;

паспорт чи ID-картка – документ, який зазначено у сертифікаті;

запрошення на ЗНО (воно є перепусткою на тестування);

декілька ручок із чорною пастою;

санітайзер та медична маска;

вода у пляшці (обов’язково без етикетки).

Також у міністерстві зауважили, що усі учасники перед складанням ЗНО проходитимуть обов’язковий температурний скринінг.

Якщо температура виявиться вищою, ніж 37,2 – учасник до тестування не допускається.

Крім цього, для дотримання норм карантину в МОН розробили такі рекомендації:

дотримуватися безпечної дистанції – щонайменше 1,2 м;

не знімати медичну маску під час складання тестів;

слідкувати за чистотою рук;

не затримуватися в пункті тестування та покинути його одразу після написання.

Детальніше про те, як пройде ЗНО 2020 в Україні, розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, для кожного учня буде призначено час, коли він має прийти до школи, де проходитиме ЗНО 2020.

На вході до пунктів складання ЗНО усім учасникам видаватимуть захисні маски.

Також інструктори та викладачі покажуть учням приміщення, в якому пройде ЗНО. Усі учасники для того, щоб не створювати тисняви, повинні будуть пройти до своїх місць за стрілками.