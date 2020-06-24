Непогода в Украине: на Буковине и Закарпатье угроза подтопления сел

Из-за непогоды на Буковине и поднятия воды в реке Прут существует угроза затопления близлежащих сел.
Об этом заявили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
— По информации Укргидрометцентра, 24 июня на реке Прут — пост Черновцы ожидается прохождение максимального уровня воды высокого дождевого паводка высотой 680-730 см над нулем поста (уровень воды на 18.00 23 июня равен 417 см), — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в Черновицкой области наблюдается прохождение максимального уровня высокого дождевого паводка.
Вследствие непогоды вода может затопить:
- села Маршинцы, Тарасовке, Магала, Костичаны, Припруття, Бояны, Зеленый Гай, Ванчиковцы Новоселицкого района;
- сельскохозяйственные угодья Герцаевского, Кицманского и Новоселицкого районов;
Кроме этого, частично могут пострадать территория военной части в с. Мамалыга, Новоселицкого района, а также автомобильная дорога и рынок Добробут в Черновцах.
Непогода на Закарпатье, в частности повышение уровня воды в реке Тиса, в течение 24 июня может подтопить села Грушево (Тячевский район), приусадебные участки (село Крива) и автомобильную дорогу в Хустском районе.
Начальный выход воды на пойму прогнозируется в поселке Вилок.
Тем частая непогода в Ивано-Франковской области уже унесла жизни трех человек: общие убытки составляют 400 млн грн.
По состоянию на понедельник, 23 июня, отрезанными остаются 19 сел Прикарпатья.
Как отмечали специалисты, пик непогоды в регионе ожидается в регионе именно 24 июня.