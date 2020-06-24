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Факти / Україна

Підняття річкових вод на Буковині та Закарпатті може затопити 10 сіл – ДСНС

Через негоду на Буковині та підняття води у річці Прут існує загроза затоплення навколишніх сіл.

Про це заявили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

– За інформацією Укргідрометцентру, 24 червня на річці Прут — пост Чернівці очікується проходження максимального рівня води високого дощового паводку висотою 680-730 см над нулем поста (рівень води на 18.00 23 червня дорівнює 417 см), – йдеться у повідомленні.

У відомстві зауважили, що у Чернівецькій області спостерігається проходження максимального рівня високого дощового паводку.

Негода в Україні: на Буковині та Закарпатті загроза підтоплення сіл

Внаслідок негоди вода може затопити:

  • села Маршинці, Тарасівці, Магала, Костичани, Припруття, Бояни, Зелений Гай, Ванчиківці Новоселицького району;
  • сільськогосподарські угіддя Герцаївського, Кіцманського та Новоселицького районів;

Окрім цього, частково можуть постраждати територія військової частини у с. Мамалига, Новоселицького району, а також автомобільна дорога та ринок Добробут у Чернівцях.

Негода на Закарпатті, зокрема підвищення рівня води у річці Тиса, впродовж 24 червня може підтопити села Грушове (Тячівський район), присадибні ділянки (село Крива) та автомобільну дорогу в Хустському районі.

Початковий вихiд води на заплаву прогнозується в селищі міського типу Вилок.

Тим частом негода в Івано-Франківській області вже забрала життя трьох осіб: загальні збитки становлять 400 млн грн.

Станом на понеділок, 23 червня, відрізаними залишаються 19 сіл Прикарпаття.

Як зазначали фахівці, пік негоди в регіоні очікується в регіоні саме 24 червня.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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