Непогода в Ивано-Франковской области: трое погибших и 400 млн грн убытков

Непогода в Ивано-Франковской области унесла жизни троих людей и нанесла ущерб в 400 млн грн.

Об этом заявил глава Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталий Федорив во время заседания Регионального штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 23 июня.

— Большая часть области подверглась удару стихии, из-за которой три человека погибли, сотни домов подтоплены, разрушены десятки километров дорог, повреждены автомобильные и пешеходные мосты, дамбы, — отметил Виталий Федорив.

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Кроме того, к 19 селам невозможно добраться, сумма ущерба на сегодня местными властями оценивается в 400 млн грн.

Но пик непогоды ожидается в регионе на завтра — 24 июня.

— Ожидаются сильные осадки и дальнейшее значительное повышение уровня воды в реках. Пик стихии ожидаем завтра, — добавил Виталий Федорив.

23 июня непогода накрыла западные регионы Украины. Самая сложная ситуация — в 12 районах Ивано-Франковской области.

Кроме того, сильно пострадали Вижницкий и Путильский районы Черновицкой области, Стрыйский район Львовской области.

В Ивано-Франковской и Черновицкой областях объявили красный уровень опасности.

Источник: Ивано-Франковская ОГА