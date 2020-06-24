Школа лидеров общин - продолжается набор участников

Команда Украинской школы политических студий проводит набор новых участников в Школу лидеров общин.

Прием анкет на участие в программе продлится до 10 июля включительно.

Местные выборы 2020 по новому Избирательному кодексу существенно меняют правила формирования команд на местах и ведения кампаний. Поэтому сейчас важно подготовить достойных лидеров к участию в выборах и местном самоуправлении.

В связи с эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением вируса Covid-19, обучение в Школе лидеров общин будет происходить через онлайн-платформу.

Кто может подать анкету:

представители местного самоуправления всех уровней;

активисты;

волонтеры;

те, кто имеют значительные профессиональные достижения, занимают активную жизненную позицию

и демонстрируют лидерские качества;

те, кто обладают потенциалом плодотворного использования знаний, полученных в рамках проекта;

дисциплинированные и мотивированные граждане с высшим образованием.

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Программа направлена на развитие и усиление эффективности местных общин через привлечение голов объединенных общин, представителей местного самоуправления и гражданского общества.

Нынешний проект школы является продолжением инициативы, начатой в 2015 году перед местными выборами. Платформа уже объединила почти 200 активистов, общественных деятелей и представителей местного самоуправления из всех регионов Украины.

Местные выборы состоятся 25 октября 2020 года.

Источник: УШПС