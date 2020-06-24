PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Школа лидеров общин набирает участников для подготовки к местным выборам

Команда Украинской школы политических студий проводит набор новых участников в Школу лидеров общин.

Прием анкет на участие в программе продлится до 10 июля включительно.

Школа лидеров общин - продолжается набор участников

Местные выборы 2020 по новому Избирательному кодексу существенно меняют правила формирования команд на местах и ведения кампаний. Поэтому сейчас важно подготовить достойных лидеров к участию в выборах и местном самоуправлении.

В связи с эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением вируса Covid-19, обучение в Школе лидеров общин будет происходить через онлайн-платформу.

Кто может подать анкету:

  • представители местного самоуправления всех уровней;
  • активисты;
  • волонтеры;
  • те, кто имеют значительные профессиональные достижения, занимают активную жизненную позицию
  • и демонстрируют лидерские качества;
  • те, кто обладают потенциалом плодотворного использования знаний, полученных в рамках проекта;
  • дисциплинированные и мотивированные граждане с высшим образованием.

Читайте: Местные выборы по-новому: как и когда украинцы будут избирать местную власть

Программа направлена на развитие и усиление эффективности местных общин через привлечение голов объединенных общин, представителей местного самоуправления и гражданского общества.

Нынешний проект школы является продолжением инициативы, начатой в 2015 году перед местными выборами. Платформа уже объединила почти 200 активистов, общественных деятелей и представителей местного самоуправления из всех регионов Украины.

Местные выборы состоятся 25 октября 2020 года.

Источник: УШПС

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка