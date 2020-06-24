Школа лідерів громад - триває набір учасників

Команда Української школи політичних студій проводить набір нових учасників до Школи лідерів громад.

Прийом анкет на участь у програмі триватиме до 10 липня включно.

Місцеві вибори 2020 року за новим Виборчим кодексом суттєво змінюють правила формування команд на місцях і ведення кампаній. Тому зараз важливо підготувати гідних лідерів до участі у виборах та місцевому самоврядуванні.

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, спричиненою поширенням вірусу Covid-19, навчання у Школі лідерів громад відбуватиметься через онлайн-платформу.

Хто може подати анкету:

представники місцевого самоврядування всіх рівнів;

активісти;

волонтери;

ті, хто мають значні професійні здобутки, займають активну життєву позицію і демонструють лідерські якості;

ті, хто володіють потенціалом плідного використання знань, отриманих в рамках проекту, на користь суспільству та громаді;

дисципліновані та мотивовані громадяни з вищою освітою.

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Програма направлена на розвиток та посилення ефективності місцевих громад через залучення голів об’єднаних громад, представників місцевого самоврядування та громадянського суспільства.

Цьогорічний проект школи є продовженням ініціативи, започаткованої у 2015 році перед місцевими виборами. Платформа уже об’єднала майже 200 активістів, громадських діячів та представників місцевого самоврядування з усіх регіонів України.

Місцеві вибори відбудуться 25 жовтня 2020 року.

Джерело: УШПС