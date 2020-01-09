Местные выборы запланированы на 2020 год. Как и когда они будут проходить и какие изменения ожидают избирателей – в материале Фактов ICTV.

Местные выборы ожидают Украину уже в этом году.

С 1 января 2020 года вступил в силу новый Избирательный кодекс. Итак, выборы, запланированные на 2020 год, пройдут по новым правилам.

Еще в июле парламент VIII созыва поспешно принял в первом чтении обновленный вариант Избирательного кодекса – тот предусматривал выборы по открытым спискам, но в 2023 году. Новая Рада внесла в документ правки.

В то же время, глава государства предлагает изменить Конституцию в части децентрализации – он уже внес в Раду документ.

Подробнее о том, какими будут выборы и какие вызовы ожидают Украину накануне – разобрались Факты ICTV.

Когда будут местные выборы?

Согласно действующему законодательству, местные выборы должны состояться в последнее воскресенье октября пятого года полномочий, то есть 25 октября 2020 года. Пройдут они одновременно на всей территории страны – избиратели будут выбирать представителей местных органов власти и мэров городов.

Но, например, в Слуге народа вариант досрочных выборов не исключают. Так, еще в ноябре Александр Корниенко заявлял, если реформа децентрализации закончится раньше, чем за 70 дней до местных выборов, то, возможно, они и состоятся раньше. Позже председатель фракции Давид Арахамия заверял журналистов, что до выборов весной партия еще не готова.

– Вопрос досрочных выборов еще не снят с повестки дня. Все будет зависеть от рейтингов политических сил, в частности провластной, видения Офиса президента, и принятия или не принятия изменений в Конституцию в части децентрализации, – говорит политолог Игорь Рейтерович.

Политолог Виктор Таран тоже не исключает проведения досрочных выборов, поскольку в законопроекте об изменениях в Конституцию в части децентрализации предусмотрено проведение досрочных местных выборов в течение 90 дней после даты его принятия.

– Если изменения примут в течении февраля-марта, существует высокая вероятность, что выборы состоятся по всей Украине в мае-июне. Вариант досрочных выглядит не таким уж и нереалистичным.

Как будут проводить местные выборы?

Согласно новому Избирательному кодексу, депутаты сельских, поселковых, городских (до 90 тыс. избирателей), районных в городах и районных советов будут избирать по системе относительного большинства в многомандатных избирательных округах.

В одном округе могут выбрать не менее двух и не более четырех депутатов. Такая система обеспечивает неравномерное представительство, ведь интересы города с 90 тыс. избирателями будут отстаивать четыре депутата, а небольшое село с 500 избирателями – целых два.

Депутатов областных и городских (от 90 тыс. избирателей), а также Верховной Рады АР Крым выбирать по системе пропорционального представительства по открытым избирательным спискам.

Бюллетень будет делиться на две части – сначала избиратель будет выбирать конкретную партию, а потом конкретного депутата из партии.

– Избиратель сможет отдать свой голос и за партию, и за кандидата, которого предлагает партия. Тот, кто будет набирать больше голосов – будет подниматься по списку, – объяснял Корниенко.

Сельских, поселковых и городских (до 90 тыс. избирателей) председателей будут избирать по системе относительного большинства. Здесь все просто – для победы достаточно просто набрать больше голосов чем у соперника.

– По большому счету, мажоритарный момент остался – есть деление на округа, привязка, необходимо собирать определенное количество голосов. Единственный пропорциональный момент – обязательная привязка к политическим силам, – комментирует Рейтерович.

Городских председателей в городах с количеством избирателей более 90 тыс. будут выбирать по мажоритарной системе абсолютного большинства в едином городском избирательном округе.

Особенности местных выборов

Обновлена в Избирательном кодексе и стоимость участия в выборах. Если раньше задаток составлял четыре необлагаемых минимума на каждые 100 тыс. Избирателей, то теперь он вырос в 10 раз – четыре необлагаемых минимума на каждые 10 тыс. избирателей. Особенно дорогими будут места в городах-миллионниках.

Кроме того, Игорь Рейтерович отмечает, что местные выборы – это в первую очередь соревнования личностей, а не партий.

– Преимущество будут иметь те, у кого много денег, кто имеет хорошую узнаваемость, авторитет и хорошие информационные ресурсы на местах – районе газеты, журналы, группы в Facebook или Telegram.

Хотя он добавляет – в случае с партией Слуга народа, ставки будут делаться на бренд и личность президента. Эксперт также уверен – подкуп избирателей сохранится. Возможно, приобретет другую форму и меньшие масштабы.

– Мы говорим об открытой пропорциональной системе, а там есть конкретные личности, соответственно, есть возможность влияния на количество голосов – как через агитацию, так и через косвенный подкуп.

Децентрализация

Кроме того, выборы пройдут уже на новой территориальной основе – общин и районов. Так, в 2020 завершается создание ОТГ – будет сформировано еще около 6,4 тыс. общин.

Сегодня государство на местах представлено ​​государственными администрациями, председателей которых назначает президент по представлению Кабмина. Они влияют на распределение бюджета между общинами, контролируют работу мэров и местных советов, а в случае нарушения обращаются в суд. Если же глава госадминистрации превысит полномочия, местный совет может объявить ему недоверие.

Но 13 декабря прошлого года президент подал в Раду законопроект об изменениях в Конституцию в части децентрализации. Тот получил шквал критики, несогласие комитета и в итоге был отправлен на замену.

В старой редакции президент предлагал ликвидировать местные государственные администрации и создать вместо них институт префектов. Назначать и менять раз в три года его будет глава государства по представлению Кабмина.

Для того, чтобы префект остановил решение органов местного самоуправления, уволил мэра или депутата, ему достаточно отправить представление президенту. Местные власти, со своей стороны, не смогут объявить недоверие префекту.

– Президент фактически вводил прямое президентское правление. Префект же должен следить, соблюдается ли Конституция, время от времени блокировать действие постановлений или даже не блокировать, а указывать, где и что надо согласовать, чтобы это соответствовало законодательству, – говорит Рейтерович.

Эксперт добавляет, в Раде сейчас ведется серьезная работа по поиску голосов за изменения в Конституцию.

– Наиболее одиозные моменты убрали, поэтому на фракции голоса насобирают. С другими будет сложно, но работа ведется. Насколько мне известно, сейчас нет необходимого количества голосов. Они появятся, но по результатам консенсуса – будут вносить правки и примут законопроект, который не будет расширять полномочия президента, но оставит институт префекта.

В 2019 году Украина пережила два напряженных тура выборов президента и внеочередные выборы народных депутатов. Но как говорили в Слуге народа – Не расслабляйтесь. Ведь впереди местные выборы. И если для видимых улучшений на государственном уровне нужны годы, то на местах все меняется гораздо быстрее.

Лилия Ященко